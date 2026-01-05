飛田和緒さん「ご飯のおかずになる」餅料理。肉も魚もないときに大活躍の納得理由

餅マンネリ問題を解決する『お餅の便利帖』

料理家・飛田和緒さんの正月特別連載の第5回目。

お正月に欠かせない存在といえばおせちとお餅ではあるけれど、三が日も過ぎて、そろそろ通常生活に戻れば、ほかのものも食べたくなってくるのでは。

昨年10月にNadiaが実施したお餅の調査では、「ストックや在庫がなくなるまで」（33.0%）、「年中問わず食べる」（25.7%）、「冬の間（2月ごろまで）」（14.4%）という回答が並び、正月以外にもお餅を食べているご家庭が多いことがわかりました。

行事や季節を問わず、年中お餅を楽しむ「餅愛好家」が増える一方で、正月に食べきれなかった「今あるお餅」に頭を悩ます家も少なくないようです。

そんな「マンネリ問題」を解決しようと、1月1日よりお届けしている、飛田和緒さんの餅レシピ。著書の『お餅の便利帖』（東京書籍刊）から毎日ひとつ、ご紹介します。

1日「おかかじょうゆの磯辺巻き」、2日「梅干しの磯辺巻き」、3日「ピーナッツバター餅」、4日「ソーセージと餅の海苔巻き」に続く5日目の今回は、おかずになるような餅料理。

香ばしいたれに食欲がそそられ、思わずご飯にオンしたくなる味。肉がないのに、なぜか満足度の高い一品です。

餅を肉に見立てて油で焼く

餅のしょうが焼き

角餅3個を半分に切り、フライパンに入れて米油少々を回しかけ、焼き色がつくまで焼く。おろししょうが1/2片分、しょうゆ、砂糖、酒各小さじ1、水大さじ1を混ぜ合わせて、しょうがだれを作り、フライパンに加えてよくからめる。

たれは、餅が焼けてやわらかくなってから加えましょう。

肉を使わなくてもしょうゆや調味料のうまみでおいしくなるのは、「冷蔵庫に食材がほとんどない時の方がやる気になる」という、さすが飛田さんの発想です。

「しょうが焼きのタレは万能、お餅とも好相性なんです」の言葉に、たしかに「うなぎのたれだけでご飯は進む」と改めて納得。ぜひお試しください。

