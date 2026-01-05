なぜコンクリートに「ひび割れ」ができるのか、どんな問題があるのか

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

注目の新刊『日本のインフラ危機』では、私たちの暮らしを揺るがす「大問題の正体」を豊富なデータと事例から解き明かす。

（本記事は、岩城一郎『日本のインフラ危機』の一部を抜粋・編集しています）

ひび割れ

コンクリートでできた建物や道路に「ひび割れ」が入っているのを見たことがある人は多いと思います。鉄筋コンクリートは、見た目は頑丈そうですが、コンクリートそのものは「引っ張る力」に弱いため、大きな力がかかるとひび割れが入ってしまう。これは、コンクリートの性質上避けられないものです。

では、このひび割れが入ると、どんな問題があるのでしょうか？

まず、見た目の問題が挙げられます。たとえば、新築マンションを買おうとしたとき、外壁のコンクリートにたくさんのひび割れが入っていたら、「安全性には問題ありません」と説明されても、不安になり、購入をためらう人もいるでしょう。

次に水漏れの問題です。たとえば、鉄筋コンクリートのオフィスビルの屋上にひび割れが入り、防水工事をしても雨水がしみ込んでくる場合があります。こうなると、建物の使い勝手や価値にも影響します。

最後がコンクリート構造物の耐久性に及ぼす問題です。コンクリート構造物では、通常は何十年もかけて二酸化炭素や塩分が内部の鉄筋にまで到達します。しかし、鉄筋まで届く大きなひび割れがあると、そのひび割れから空気や塩分が入り込み、そこだけ鉄筋が急速にさびてしまいます。結果として、その部分から構造物全体の寿命が短くなってしまうのです。

そのため、鉄筋コンクリートではひび割れそのものは許すが、大きなひび割れは許さないという考え方をとります。たとえば、幅が0・3ミリを超えるような目で見えるひび割れは、施工の段階で防ぐことが求められます。また、使い始めてからも、これ以上のひび割れの幅は許容されないとする値（許容ひび割れ幅）以内に収めることが求められます。

コンクリート構造物にひび割れができる理由は、大きく分けると「外からの力により生じるひび割れ」「コンクリートを縮ませてくれないことにより生じるひび割れ」「コンクリート内部が膨らむこと（劣化）により生じるひび割れ」の3つが考えられます。

さらに、「日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態」」では、いま大問題として迫っているインフラ老朽化問題をひきつづき見ていく。

【もっと読む】日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態