習近平の知られざる過去…投獄歴は4度、7年間の強制労働、肉を生のまま食べた「地獄のような経験」から得た「教訓」

地獄の日々

ある意味、妥当な解釈だろう。洋の東西を問わず、政治とは利害調整である。権力を目指す者は各集団の力学を把握し、均衡に腐心する。ただ、習にとってそれは、単なる処世術にとどまらない教訓となっていた。

それには自身と家族の事情が大きく関係している。1949年の中華人民共和国建国後の動乱の中で、習一族は政治の渦に巻き込まれ、筆舌に尽くし難い辛酸をなめてきたからだ。

父親の習仲勲が毛沢東に引き立てられ、陝西省から北京に移って要職を歴任したことは既に述べた。しかし、仲勲は62年、反党的な小説の出版に関わった嫌疑をかけられ、毛から厳しく批判される。

そこから文字通り、地獄の日々が始まった。「中国革命の元勲」だった仲勲は失脚し、副首相を解任される。78年まで16年の長きにわたり、軟禁、投獄されるなど苛烈な政治的迫害を受けた。

この間、中国では、権力闘争で劣勢に立った毛が「文化大革命」（1966〜76年）を仕掛け、粛清の嵐が吹き荒れた。習一族の家は毛が動員した紅衛兵によって差し押さえられ、追及は家族にも及んだ。

「反動分子の子」となった近平も、十数回にわたって批判集会に引き出された。つるし上げを受け、徹底的な自己批判を迫られた。投獄歴は4度に及ぶ。まだ10代前半の中学生だった。

都会の若者を農村に送り、農作業に従事させる「下放運動」が始まると、15歳になった近平は父の故郷、陝西省の貧しい農村に赴いた。そこで20代前半まで約7年間、身を粉にして働く。

過酷な農作業のさなか、たばこを吸うと一休みできた。喫煙の習慣はこの頃から身に付いたという。貧しさのあまり十分な食事にありつけず、運ばれてきた肉に飛びついて、生のまま食べたこともあった。

下放中に異母姉、習和平も失った。文革による迫害で亡くなったのだ。近平は後年、悲報を聞いて「泣いた」と告白している。文革の地獄を生き抜いた彼にとって、党派対立は人一倍敏感な問題だった。

「南方週末」事件

練が詳しく説明する。

「当時は副主席に就任したばかりだったから、左折（保守寄り）のウインカーを出しておき、全権を握ったら右（改革路線）へ曲がるに違いない。三権合作論を聞いて、われわれは皆、そんな風に考えた。希望的観測と言われたらそれまでだが、それがあの頃の中国の雰囲気だった。香港が今みたいになるなんて誰も思わない。改革の気風にあふれていたからね」

しかし、練を含む香港人の期待は無残に裏切られる。「一国二制度」の香港で習が唱えた三権合作論は、2012年に中国最高指導者となる習の統治を貫く基本原理となっていったのだ。

習が12年11月、共産党と軍の実権を握った直後から、香港人はそれを目の当たりにする。嚆矢となった事件が、香港から程近い広州で13年初頭に起きた有力週刊紙「南方週末」の社説改竄事件だった。

「南方週末」は1984年、広州市を拠点に創刊された。2012年当時、中国で「最もリベラル」といわれたメディアグループ「南方日報グループ（南方報業伝媒集団）」傘下の週刊紙である。

同じ南方日報グループ傘下の「南方都市報」と共に、体制の矛盾や社会の不正を追及し、改革と民主化を求める報道で人気を博する。南方週末は最も影響力のある新聞の一つと評されていた。

09年には、国際的にも一躍注目を浴びた。アジアを歴訪した第44代アメリカ大統領バラク・オバマが3泊4日の中国訪問の締めくくりとして、南方週末との単独会見に応じたのだ。

中国国営通信社の新華社など世界的に知られる大メディアではなく、広州を拠点とする南方週末のインタビューに応じたのは、報道の自由の重要性を訴える狙いがあったと受け止められた。

逆に言えば、南方日報グループは共産党にとって苦々しい存在だった。体制の矛盾を告発し、共産党中央宣伝部と衝突を繰り返していたのだから無理もない。南方週末は厳しく監視されていた。

葬られた夢

問題が起きたのは、習が共産党総書記に就任して2ヵ月もたたない頃である。13年1月3日付の年頭社説が当局の検閲によって一方的に変更され、党を賛美する社説に差し替えられたのだ。

練によると、南方週末の社内では当初「憲政の夢」と銘打った社説が検討された。中国憲法では「言論、出版、集会、結社、行進やデモの自由」が定められている。その実現への願いが込められていた。

ところが、広東省共産党委員会宣伝部は異議を唱える。「憲政」という言葉が民主化要求のキーワードになりつつあることを危惧していたからだ。このため、当初案は日の目を見なかった。

そこで編集部は「中国の夢 憲政の夢」に見出しを変更した。党総書記に就任した習が「中華民族の偉大な復興こそ中国の夢」と宣言したことを考慮し、その標語と組み合わせた折衷案だった。

当局は納得し、いったんは検閲を通過する。ところが、印刷直前になって再び物言いがついた。広東省共産党委の宣伝部長は1月1日に編集長らを呼び出し、党を賛美する内容に差し替えるよう命じた。

煩悶を重ねた末、編集幹部は苦渋の決断に至る。「憲政の夢」という言葉を泣く泣く削り、論旨も「われわれはどの時代より、民族復興の偉大な夢の実現に近づいている」という内容に書き換えた。

刷り上がった社説を見た編集者や記者は驚き、怒りを爆発させる。1月4日、短文投稿サイトの「微博」を通じ、約50人の連名で事実関係の究明や宣伝部長の謝罪・辞任を求める声明を発表した。

共産党が一党支配する中国では、メディアは「党の喉と舌」と呼ばれ、党中央宣伝部の管理下にある。リベラル系といえども、メディア側が党幹部を批判し、辞任まで求めるのは異例の事態だった。

練が背景を語る。「民主化の熱が高まるにつれ、知識人や言論人の間では（当局非公認の）異なる『夢』が語られ始めていた。憲政、民主、法治などを公然と求め、習が唱える『中華民族の偉大な復興』という国家の『夢』と競合した」

しかし、憲政、民主、法治といった個人の「夢」は具体的な政治要求を伴う。憲法が定める「言論、出版、集会、結社、行進やデモの自由」や「通信の自由および通信の秘密の保護」などだ。

こうした「夢」は国家ではなく、個人の人権尊重を訴えている。共産党が国民を一党支配し、厳しく統制する独裁体制とは相容れない。異なる「夢」の実現を求める声が広がれば、党は窮地に立たされる。

だからこそ、習指導部は「憲政の夢」を認めるわけにいかなかった。党中央で宣伝を担当する政治局常務委員の劉雲山は1月4日の全国宣伝部長会議で「メディアは党と政府の主張を広めよ」とくぎを刺している。

改竄後の年頭社説が南方週末に掲載された翌日である。「党のメッセージは明らかだった」と練は言う。「『憲政の夢』を葬り去ることで、他のメディアへの見せしめとし、言論統制への決意を示したのだ」

＊

参考文献 城山英巳「『習近平の仮面を剝ぐ』（『文藝春秋』2022年11月号）

