男性からの告白に対する断り文句８パターン
恋愛対象外の男性から突然の告白。スムーズにお断りするためには、どのようなセリフで伝えれば良いのでしょうか。そこで今回、男性からの告白に対して、華麗に振る舞えるように、「男性からの告白に対する断り文句８パターン」を紹介させていただきます。
【１】「ごめんなさい。お付き合いできません。」
男性の期待に添えないことを謝るパターンです。ストレートに気持ちを伝える分、しっかりと男性に諦めてもらえるでしょう。
【２】「私にはもったいない。もっといい人がいるよ。」
男性のプライドを保たせるべく、「もったいない」という言葉を使うパターンです。ただし、男性は「自分が恋愛対象ではない」と感じとってしまうため、このような遠まわしな言い方によっても、傷つけてしまうことがあります。
【３】「今はそういう風に考えられない。」
「今」という限定表現を使い、断るパターンです。ただし、男性に「未来」に対する希望を与えることになるので、片想いを続けられる可能性があります。
【４】「彼氏にするにはもったいない！恋愛はいつか終わるかもしれないけど、友情はなくならないでしょ？」
恋人関係になることを否定しつつ、友だちオーラを全開に放つパターンです。男性を励ますように伝えましょう。ただし、明確な理由がないため、諦めきれない男性も存在し、何度か告白される恐れがあります。
【５】「今は彼氏を作るつもりはない。」
告白してきた男性に対する気持ちではなく、自分自身の意思を伝えるパターンです。今後、男性自身が恋愛対象とならないことを明言しないため、時期を改めて告白される可能性があります。
【６】「恋人として見られない。」
「恋人として見られない！」と断言するパターンです。遠まわしな言い方よりも、ストレートに表現した方が、男性に気持ちが伝わり、スムーズに諦めてもらえるでしょう。
【７】「仕事（勉強）に専念したいの。ごめんなさい。」
仕事や勉強を言い訳に、断るパターンです。資格試験へ挑戦しているタイミングや仕事に情熱を傾けているとき、断る言い訳として活用しましょう。比較的、男性が諦めやすい言い訳のひとつでしょう。
【８】「ありがとう。でも好きな人がいるの。」
告白してくれたことに対して御礼を述べ、さらに他に好きな人がいることを伝える定番パターンです。男性の立場も尊重し、ハッキリと断ることができる最強の表現ではないでしょうか。
男性から告白されたとき、他にはどのような断り文句があるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
