心の病の治療に有効な「認知行動療法」まずは自分の「考えのクセ」をチェックしよう

心の病の治療では、薬物療法だけでなく、精神療法が重要です。なかでも認知行動療法は、うつ病、不安症、強迫症、神経性過食症などに対し、薬物療法に並ぶ、あるいは疾患によっては薬物療法以上の有効性をもつ治療として臨床で用いられている精神療法です。

認知行動療法は、考え(認知)が変えられず苦しんでいる人の助けになります。ストレスがたまり、心が弱っていると思ったら試してみてください。基礎知識から取り組み方まで解説した『認知行動療法 基礎知識から取り組み方まで』から抜粋して一部紹介します。

自分の「認知のクセ」をとらえてみよう

認知行動療法の「認知」は、「考え」のことです。誰でも、考え（認知）にはクセがあるものですが、認知行動療法でよく問題になる「考えのクセ」を知るために、5つの問題を用意しました。

「絶対そうだと信じる」が100％、「半信半疑」が50％、「まったくそんなことは信じない」が0％として、数字で答えてみてください。この数字は、専門的には「確信度」といいます。

Q1.「他人から集会、宴席、外出などに誘われた場合は、どんなことがあっても絶対に受けるべき」

状況や相手によらず、誘いは絶対、受けるべきと信じていますか？

Q2.「大事なことをする前に、すごく不安になったり憂うつになったりするのは自分が失敗する前触れだ」

少し前に抜擢された大きな仕事とか、以前から計画していた長期休暇の旅行とか、最初は楽しみだったものの、その日が近づくにつれて、不安になったり、憂うつになったりしたとき、こんなふうに感じるのだから、きっと、仕事あるいは旅行がトラブル続きでうまくいかないだろうと考えますか？

Q3.「勝ち負け、好き嫌いなどはっきりさせる」

あいまいにすることはせずに、正しいか間違っているか、成功か失敗か、なんでもはっきりさせるべきと考えていますか？

Q4.「自分が話をしている間、相手が黙って無表情で聞いているのは、自分になにか落ち度があるせいだ」

相手が黙って無表情で自分の話を聞いていると、以前、自分が気づかぬうちに、相手になにか失礼なことを言って怒らせた、嫌われた、なにかやらかしてしまったと思いますか？

Q5.「今回、うまくいかなかったから、次回以降もきっとうまくいかない」

なにかに失敗してしまったあと、他のことをしようとしても、一度、負けグセがつくと抜けられず、失敗つづきで、負けつづけると予想しますか？

みえてくる「認知のクセ」は

数字が何％以上だから、よいとか悪いとかではありませんが、どんな状況でも80％を超えるようなら、その考えのクセが強いとみることができます。

Q1.すべき思考

「 〜すべきだ」「〜しなければならない」というルールを守ることを重視するクセ。自分で決めたルールを相手が破ると、その相手に怒りの感情がわくし、そのルールを自分が破ると、自分への怒りが起こる。ルールに縛られて息苦しさを感じるなら、少しルールをゆるめに設定し直してみよう。

Q2.感情的決めつけ

自分の感情を根拠にものごとの成否などを判断するクセ。こんなに不安なんだから、自分は失敗する。こんなに憂うつなんだから、旅行は楽しいものにならないと決めつけるのは、論理的ではない。感情と考えを分けるトレーニングをしよう。

Q3.全か無か思考

極端な二者択一的なクセで、白黒思考、二分思考ともいう。白か黒かはっきりさせグレーは認めない。全部はOK だけど、一部というのは無と同じと考える。あいまいな不確実性に耐えられないとイライラが溜まってしまう。あいまいさを受け入れよう。

Q4.自己関連づけ

なんでもかんでもすべてのことを自分に関係づけて、自分のせいで悪いことが起こったと思ってしまうクセ。自分に無関係な可能性も考えてみよう。この場合、相手は、心配している家族のことや健康のことなど、まったく関係ない別のことを考えこんでいて、ぼうっとしているだけかもしれない。

Q5.過剰な一般化

ひとつのできごとの経験を、根拠もなく、他のさまざまなできごとにまで、一般論にできるとばかりに、適用するクセ。いつもそうとは限らないはずで、条件もメンバーも異なれば、異なる結果が出るなど、柔軟に考えよう。

理性と感情のバランスを重視

人間の脳には大脳皮質という、理性を生み出す部分と、大脳辺縁系という、感情を司る部分があります。そのため、人間は、理性一辺倒では生きられない生き物です。

理性と感情が、どちらも正常に機能している状態が、人間らしい姿なのです。視点にかたよりがあって、どこか一部だけに注目していると、仕事や人間関係で失敗したとき、その原因や背景になかなか気づきません。

現代の日本の社会では、成果主義で理性だけを重視するところがありますが、そうして感情の動きを封じるのは、不自然なことです。成績や結果を重視するあまり人の感情に目が向かなくなっている場合には、メンタルヘルスが崩れてしまいます。逆に、感情を重視して、なんでも気持ちの問題にしていては、認知と行動の問題に無自覚になり、心身のバランスを崩してしまうでしょう。

考え方の基本となる「型」

認知行動療法は、不自然にかたよった状態から本来の人間らしい状態に回復するように、理性と感情をバランスよく扱います。考えも気持ちも行動も大事にするのです。

認知行動療法には、考え方の基本となる「型」があります。認知と感情と行動によって形作られる三角形です。

認知、感情、行動の3要素を広く見渡すと、それらがバランスよく連関しているか、あるいは悪循環を生じて、なにか問題を引き起こしているかがわかります。その視点が、認知行動療法の基盤となります。

認知と行動を変えていく

認知行動療法では、考え（認知）と気持ち（感情）を明確に区別します。認知は理性ともいえます。ですから、認知が感情と行動にどのような影響を与えているか、その流れを確認することで、理性と感情の両方に目が向くことになります。

感情と行動は、どちらも重視します。相互に影響することも多いため、バランスよくみます。

3つの要素のうち、認知行動療法で変えられるのは認知と行動です。認知と行動が変わると、感情も変わっていきます。

