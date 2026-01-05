意外と知らない「日本人引き揚げ」の実態…通信や交通が止まり、日本から送金もできなかった

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

発売即大重版が決まった話題書『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

引き揚げ費用の工面

外地（満洲・朝鮮・中国・南方など）からの日本人引き揚げに際して、費用の工面が問題となった。在外公館などの資金にも限りがあり、何よりも通信や交通が止まっており、日本から外地への送金ができない。そして1945（昭和20）年9月22日には「金融取引の統制に関する覚書」（SCAPIN45号）で、外国為替取引が禁止となる。

そこで9月7日の外務大臣訓令「在留邦人引揚経費に関する件」で、「日本人の引き揚げ費用は国が負担するが送金できないので、現地で寄付金や借入金などで工面するように」と指示された。これは主に満洲を含む中国本土と朝鮮で行われ、寄付金や借入金は在外公館のほかに自治団体（現地日本人会）や企業なども取り扱った。また提供された通貨も日銀券、台銀券、鮮銀券、日系政権の中央銀行券（満銀券、聯銀券、儲備券）、東北流通券から国民党政府の通貨やソ連軍票などと多岐に及んだ。

この制度は日本人の現金持ち帰りに利用できる。現金を持っている人は在外公館や自治団体にそれを貸して「借用書」を受け取る。帰国後にそれを大蔵省に提示して、日銀代理店（民間銀行）から返済を受ける、という流れだ。

現金持ち出しに制限があっても、この制度を使えばその制限を超えることができる。在外公館も邦人引き揚げ費用を現地調達できる。財産を持ち帰る引き揚げ者、引き揚げ費用を送金できない日本政府の双方にとってよい話のはずだった。だが彼らは帰国後に、思いがけない仕打ちに遭う。

密林開拓の後に：樺太

樺太のソ連軍は、在樺日本人の内地渡航を禁止した。それまでに7万6000人ほどの日本人が樺太を離れていた。樺太ではソ連軍兵士による掠奪・暴行も多発したことから、宗谷海峡を渡る密航者は後を絶たなかった。密航をした人の数は2万5000人に達する。

1946年2月1日に北海道拓殖銀行の高橋太郎・取締役は逮捕され、2月4日に大陸へ移送となった。彼はハバロフスクの西300キロの内陸にあるビラカン収容所に送られた。ビラカンはシベリア鉄道沿線にある60戸ほどの小さな村だ。ソ連政府がユダヤ人政策のために設置した、東シベリアのユダヤ自治州にある。

ビラカン収容所には軍人も含めて約700人の日本人がいた。日中は密林開拓作業に駆り出され、夕食後は消灯まで共産党の学習活動、「反動分子」の吊るし上げなどの毎日だ。

1946年12月19日、東京で「ソ連地区引き揚げ米ソ協定」が締結され、樺太関係者約26万人の引き揚げが始まる。それから4年後の1950年4月、最後の引き揚げ船がナホトカを出港した。これに乗船していた高橋は4月22日、新緑が彩る舞鶴の土を踏んだ。

さらに、「なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」」では、国力を大きく上回る規模の長期総力戦がなぜ可能だったのかについて見ていく。

【つづきを読む】なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」