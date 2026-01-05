家族のご飯で「領収書」？エリート夫が妻に渡す生活費を10万円減額した驚きの理由

2025年12月25日、実業家でインフルエンサーの女性が代表を務める渋谷区の企業が、約4億9600万円の所得を隠し、法人税など計約1億5700万円を脱税したとして、東京地検特捜部に在宅起訴された。

起訴内容によると、Instagramのフォロワーが約47万人いる被告は、虚偽の領収書を用いて、架空の業務委託費を計上するなどして、所得を隠していたという。被告はSNSで高級ブランド品や高級車を購入したことも伝えていた。これから裁判でそれが真実か否かが明らかになっていく。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、「領収書は商品やサービスの代金が支払われ、その対価として金銭を受け取った事実を証明する書類。どこでお金を使ったか、領収書を見れば一目瞭然なので、浮気がわかることがあります。また領収書は脱税のほかに横領まがいの行為に使われることもあり、“領収書”から調査が依頼されることもあります」という。

メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ山村さん。連載「探偵が見た家族の肖像」に続き、メンタルケアについても掘り下げて伝えていく「探偵はカウンセラー」は、まさに時代を反映しているといえる。山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、個人が特定されないように配慮しながら、事例を紹介することで、同じような悩みを抱える人の一助になるだろう。

今回山村さんのところに相談に来たのは、42歳の会社員明子さん（仮名）だ。「夫が私を無視し続けているし、いろいろムカつく」と電話がかかってきたのだ。そして夫は「領収書」をもらいまくっているのだという……。

山村佳子（やまむら・よしこ）私立探偵、夫婦カウンセラー。JADP認定 メンタル心理アドバイザー JADP認定 夫婦カウンセラー。神奈川県横浜市で生まれ育つ。フェリス女学院大学在学中から、探偵の仕事を開始。卒業後は化粧品メーカーなどに勤務。2013年に5年間の修行を経て、リッツ横浜探偵社を設立。豊富な調査とカウンセリング経験を持つ探偵として注目を集める。テレビやWB連載など様々なメディアで活躍している。

「夫に無視され続けています」

明子さんから電話が来たのは平日の昼でした。「夫に無視され続けています。帰宅も遅くて、いろいろムカつくので懲らしめたいんです」と言います。翌日の午前中にカウンセリングルームに来た明子さんは、ピンクのカーディガンにふわっと巻いたヘアスタイルが可愛い女性でした。夫に対して「腹が立つ、ムカつく」と繰り返しているので、詳細を教えていただくことに。

「5歳年上の夫とは、私が33歳、夫が38歳の時に友達の紹介で知り合って、交際1年で結婚しました。お互いに20代で結婚したバツイチなんです。私は前の夫のDVで、夫は多忙すぎて前の妻の誕生日と結婚記念日を3年連続ですっぽかして離婚になったと聞いています」

夫は大手商社に勤務しており、元妻も大手企業に勤務するバリキャリ。夫と元妻は大学の同級生として出会い、親友のような関係のようだったとか。

「夫の同級生と昔飲んだことがあったんですが、私のことをちょっと見下している。前の奥さんは頭よかったんだろうな、って思いました。私は地方の短大を卒業してから、就職した部品メーカーで東京支店勤務になって、こっちに来ましたから」

「生活費を減額」の理屈は

出会った当時、夫は離婚から10年経過し「誰もいない家に帰るのが寂しい」と思っていた。明子さんも「仕事が辛いので家庭に入りたい」と考えていたタイミングと一致します。

「結婚は34歳だったのですが、あの当時の私はとにかく寿退社がしたかった。夫もすれ違い生活で離婚した経験から、専業主婦になる人を求めていたんです。でも、専業主婦になると、やることがなくて辛いじゃないですか。だから、子供が欲しかったんです。年齢的に不妊治療かと思っていたら、34歳で妊娠し、娘を出産。3歳差で二人目も生まれ、ここ半年前くらいまでは、まあまあ不満がない生活をしていたんです」

カウンセリングルームに来ている今、7歳の娘は小学校へ、4歳の娘は幼稚園に行っているそうです。夫は収入もあり、マンションの住宅ローンも水道光熱費、通信費生活費全般も不自由なく支払ってくれていたとか。「くれていた」と過去形で話すので聞くと、それが調査依頼のきっかけのひとつのようでした。

「それが半年前から、“下の子が幼稚園に入ったのだから、お前も働け”と言ってきて、仕事も決まる前から25万円もらっていた生活費を15万円に減らされました。食費と私のお小遣いなのですが、そこまで減らすか？ とびっくりしました。習い事も出てくるからむしろお金は必要だし、幼稚園は保育園ではないから就職を探すのも簡単ではないのに……」

家族の外食も領主書をもらう

時を同じくして、夫はプライベートなものでも領収書をもらうようになったそうです。

「家族での外食は夫が支払ってくれるのですが、5000円程度のファミレスでも領収書をもらっているんです。それについて“なんで？ そんなの経費にできないよ”と言うと、“うるさいな、バカ”と怒られる。私、父が会社を経営していますし、会社員時代は経理部にいたんです。父も当時の上司も“仕事に関係ない領収書を経費計上することは、お天道様に顔向けできない行為だ”と言っていたので、領収書に対して、使い道が気になるし、こだわってしまうんですよね」

明子さんは気になることがあると、原因を納得するまで追求する性格です。

「前の夫も、この性格が原因でDVになりました。夫に領収書のことばかり聞いていたら、無視されるようになりました。生活費が減らされてから、お金のことも気になるようになってしまい、通帳ばかり見るように。そうしていると夫が舌打ちしてくるんです。でもまだ下の子は幼稚園ですし、こんなメンタルでは就職活動もままなりません」

「お前に感謝がないから、バカ娘に育った」

出会った当初、夫は明子さんをお姫様のように扱ってくれたそうです。

「結婚前、仕事帰りに毎回ふたりで3〜5万円くらいするレストランに連れていってくれて、領収書も受け取らなかった。プレゼントもよくくれていました。それなのに今はファミレスがせいぜい。まったく優しくなくなってしまい、さらに無視するだけでなく、私にイライラすると物を投げて当たってくる。用事があると、“ビールもってこい”とか召し使いのように命令してくるんです」

暴力的な父に対して、娘たちは「怖い」と子供部屋に逃げ込むように。

「それも気に入らないらしく、“お前に感謝がないから、バカ娘に育った”など言ってきて、反論すると無視。夫が怖いから機嫌を取っちゃうじゃないですか。すると、“ウザい”と壁を殴るんです。食事も手をつけずに捨てられることもありましたし、いろいろムカつく。懲らしめたいんです」

夫が行っていることは、経済的なDVも含めた明らかな暴力です。「ムカつく。懲らしめたい」という軽いニュアンスではないと思いました。やましい思いがあるからこそ、そこを追及されると攻撃をしてくるのでしょう。

「あ、この言語化の不適切さも夫をイラつかせているみたいです。ここのところ眠れないし、頭ももやもやしてしまって、自分がどうしたいのか、よくわからないんです。でも、娘たちは守らなくっちゃって思っています」

領収書のことを聞くと…

眠れないというのは、うつや適応障害の初期症状です。すぐに精神科か心療内科に行くことをお勧めしました。

「はい。行ってみます。でも、こうして話してすごくスッキリしました。山村さんは、“明子さんはどうしたいですか？”と聞いてくれるじゃないですか。それがすごく嬉しくて。結婚8年間、私は夫や娘たちを優先していて、全然自分のことがわからなかった。今でもどうしたいか、全くわかりませんが、元の生活には戻りたい」

夫の話を聞いていると、相当自分勝手な人のようです。夫が浮気している可能性は高いのではないかと思いながら聞きます。

「この前、領収書のことをまた聞いたら、“金はやるから子供と出ていけ”と言われたことを思い出しました。ショックで忘れちゃってたんですが、今、話を聞いて、夫に女性ができて私と娘たちが邪魔になったのだと気がつきました。このままでは、夫の思うつぼなので、このまま我慢して浮気の証拠も集め、有利にしたいです」

明子さんは浮気の証拠を集めて有利に離婚したいと言いながらも、「バツ2にはなりたくない」と何度も繰り返していました。ご自身の中でもどうしたらいいのか揺れているようです。まずは心の健康を取り戻していただき、その間に調査に入ることにしました。

◇個人事業主だろうが会社の経費精算だろうが、事業に関係がない飲食代は経費として計上できない。経理を担当していた明子さんが家族と一緒の外食で領収書をとっているのをみたら気になるのも無理はない。それに対して怒鳴るのはあきらかにDVだ。明子さんは「バツ2になりたくない」と言うけれど、この環境では娘たちも不安定になってしまうのではないだろうか。それに、領収書の使用方法いかんでは、私文書変造罪や業務上横領罪に問われる可能性だってなくはない。まずは現実を知ることが重要だ。

調査の結果は後編「大企業に勤務するエリート夫が「家族のご飯」でも領収書をもらう驚愕の目的とその末路」にて詳しくお伝えする。

【後編】大企業に勤務するエリート夫が「家族のご飯」でも領収書をもらう驚愕の目的とその末路