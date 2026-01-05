そもそもなぜ「自民党と公明党」はかつて連立に至ったのか…元公明党代表・神崎氏にかかってきた”ブッチホン”の全容

元公明党代表が語る「自自公連立政権」

「当時私は、政権の安定性を疑問視する記者の質問に対して『この連立は10年は持つ』と答えたものです。しかし、実際には26年持ちました。よく持ったな、というのが率直な感想ですね。

来たるべき時が来た、という感もあります。もともと自民党とは特に憲法改正について相容れない立場でした。将来的には難しい局面が来る、とは思っていましたから……」

神崎武法元公明党代表は、しみじみとそう語る。

'99年、神崎氏が代表を務めていた公明党は、小渕恵三総理大臣に請われ、小沢一郎氏が党首の自由党と共に、連立政権に加わった。日本政治史上に残る「自自公連立政権」の誕生である。

それまで、自公両党の仲は決して良好とは言えなかった。「反公明のドン」と呼ばれた自民党の亀井静香元政調会長らを中心とする団体「四月会」は、政教分離の観点などから公明党批判を繰り返し、それに対して公明党の支持母体である創価学会は、亀井氏を「仏敵」と忌み嫌っていた。

そもそも、改憲を党是とした自民党と、「平和の党」を掲げ、護憲政党だった公明党との間には、主張に大きな隔たりがあった。そんな両党がなぜ連立したのか。神崎氏があらためて事情を説明する。

自民党と公明党が連立した理由

「なんといっても、'98年の参院選で自民党が大敗したことがきっかけです。橋本龍太郎政権が倒れ、小渕政権が誕生することになりましたが、衆院は与党、参院は野党が多数派のねじれ国会になっていた。

'97年以降、大手金融機関の破綻が相次ぎ、当時の国会は「金融国会」でした。経済危機を起こさないためには、政治が安定していないといけない。その危機感は我々も共有していたのです。そこで、小渕政権で官房長官に就いた野中広務さんが、うちの冬柴（鐵三）幹事長を通して連立を呼びかけてきたわけです」

しかし、野党として反自民の論陣を張ってきた公明党が、すぐにウンと受け入れるわけにはいかない。そこで野中氏は、まず自由党を口説くことにした。自民党を割って出て新党を創設した小沢氏を「悪魔」と罵っていた野中氏だったが、政権維持のために「悪魔にひれ伏してでも連立をお願いしたい」と呼びかけたのだ。そうして、小沢氏が首を縦に振ったことで、公明党のメンツも立った。

いざ三党首会談へ向かう車中、神崎氏に「ブッチホン」がかかってきた。「どうも自由党は早々に出ていきそうだから、その時はよろしくお願いします」。会談終了後の帰り際、小渕氏はさらに「公明党には非常にお世話になった。これからもよろしくお願いします」と声をかけてきた。「最後の言葉として、とても印象に残っています」（神崎氏）

その後、小渕氏の予言は的中、小沢自由党は'00年4月に連立を離脱する。自由党内でも連立継続を希望する海部俊樹氏、二階俊博氏らのメンバーが保守党を立ち上げ連立に加わり、自公保連立政権が生まれた。時を同じくして小渕総理は病に斃れ、森喜朗氏が総理大臣の座に就く。

