自民党と公明党、識者は「再連立はあり得ない」と関係修復を断念…両者の対立が急速に深まった理由

それまで、自公両党の仲は決して良好とは言えなかった。「反公明のドン」と呼ばれた自民党の亀井静香元政調会長らを中心とする団体「四月会」は、政教分離の観点などから公明党批判を繰り返し、それに対して公明党の支持母体である創価学会は、亀井氏を「仏敵」と忌み嫌っていた。

そもそも、改憲を党是とした自民党と、「平和の党」を掲げ、護憲政党だった公明党との間には、主張に大きな隔たりがあった。そんな両党がなぜ連立したのか。

前編記事『そもそもなぜ「自民党と公明党」はかつて連立に至ったのか…元公明党代表・神崎氏にかかってきた“ブッチホン”の全容』より続く。

閣僚ポストはこう決まった

森政権では、公明党に閣僚のポストが用意された。坂口力公明党副代表が厚生大臣兼労働大臣に就任。続く小泉純一郎内閣からもその慣例は続いた。小泉政権で幹事長を務めた山崎拓氏が裏側を明かす。

「とにかく、公明党の閣僚ポストはイデオロギーと関係ないものにしたかった。例えば防衛大臣は安全保障に関わるから絶対にありえません。それで厚労大臣にしたところ、医師会が嫌がった。メインで関わる医師会や歯科医師会、薬剤師会は、ほとんど自民党支持であって、創価学会員もほぼいない。そういう配慮から、利権が絡みがちなポストですが、公明党はカネにクリーンなので、国交大臣が定番ポストになったのです」

この小泉政権時代に、平和の党たる公明党のアイデンティティを問われる事態が起こる。自衛隊の海外派遣問題だ。神崎氏が'03年のイラク特措法成立時の苦労話を話す。

「創価学会も公明党も、自衛隊の海外派遣には猛反対でした。そこで、私が現地に入る決断をしたんです。もし私が倒れれば自衛隊は派遣できなくなる。反対に安全に帰ってくれば、大丈夫な場所なのだと示せる、と考えたのです。それで、防弾チョッキを着てイラクのサマーワに飛んでいきました。無事帰国して小泉総理に報告し、さらに党内と学会の理解を得たのです」

政党として主義の違いがありながら、自公連立が26年続いた最大の理由は、なにより「選挙協力」がもたらす絶大なメリットにあった。'90年代末に不人気に喘いだ自民党も、選挙区で公明党の推薦を受けることで党勢を回復させ、公明党は「比例区は公明党へ」の合い言葉のおかげで、'05年には衆院選比例区で史上最多の898万票を得た。

前出の山崎氏も、捲土重来を期した'05年の衆院補選では、地元福岡2区で、公民館で行われる学会員の集会にも参加。街頭では学会用語である「異体同心」の言葉をはりあげながら、公明党の全面支援を受けた選挙活動を行った。

「全選挙区において公明党に自民党候補を推薦してもらって、代わりに自民党も比例票で公明党を支援する。そんな話し合いも随分しました。20年前には、公明党の支援は得票の2割くらいのウエイトを占めるようになってきた。特に都市部で接戦のところでは、公明党の支援がないと当選できない状況になり、それは現在も変わりません」

揉めに揉めた自民党と公明党

その後、'09年の政権交代でも袂を分かつことなく、「踏まれてもついていく下駄の雪」とも揶揄された公明党の最大の反発が、安倍晋三政権下で'14年から紛糾した安保法制問題だった。その対立は、第2章で述べたとおりだ。

'15年には、特定品目における軽減税率導入を巡っても両党は揉めに揉めた。当時、公明党中央幹事会会長だった漆原良夫氏は言う。

「議論に議論を重ねましたが、結果的に安倍総理は、強硬な軽減税率反対派だった野田毅税調会長を宮沢洋一氏にすげかえ、公明案を受け入れたのです。平和安全法制にしろ、軽減税率にしろ、安倍総理は徹底したリアリストでした」

そのリアリズムは、続く菅義偉政権、岸田文雄政権にも継承されていく。しかし石破茂政権まで続いた自公の蜜月は、'25年10月、あっさりと終わった。

両党が再び「異体同心」となる日はくるのだろうか。今特集で話を聞いた識者たちに、「再連立はあるか」と尋ねたところ、「戻ることは難しい」（神崎氏）、「覆水盆に返らず」（山崎氏）など全員が「厳しい」と口を揃えた。

26年間、自民党政権に「ブレーキ」をかけてきた公明党は役を降りた。この転換点の先に、何が待っているのか。

【こちらも読む】『「公明党」支持者減少が止まらない…創価学会「嫌われがち」問題に会長が考えていること』

「週刊現代」2026年1月5日号より

【こちらも読む】「公明党」支持者減少が止まらない…創価学会「嫌われがち」問題に会長が考えていること