ＢＴＳ、３月アルバムリリース＆ワールドツアー開催を正式発表「７人のメンバーがこれから進んでいく方向性を示すという特別な意味」

韓国の芸能事務所「ＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣ」は５日、世界的人気グループ「ＢＴＳ」が３月２０日にフルアルバムをリリースし、ワールドツアーを開催することを発表した。

同社はグローバルファンダムライフ・プラットフォームＷｅｖｅｒｓｅに「ＢＴＳのＴｈｅ ５ｔｈ Ａｌｂｕｍ発売およびワールドツアー開催についてお知らせいたします」と文書を掲載。「本アルバムは、約３年９か月ぶりにグループとして披露する作品であると同時に、７人のメンバーがこれから進んでいく方向性を示すという特別な意味を持っています。メンバーが楽曲制作全般に深く関わり、それぞれの想いや個性を込めながら、これまでの歩みの中で抱いてきた感情や葛藤を音楽として表現しました」とし、予約販売開始日は２０２６年１月１６日（金）午前１１時〜、発売日は２０２６年３月２０日（金）午後１時（ＫＳＴ）と記した。

【発表全文】

【お知らせ】ＢＴＳ Ｔｈｅ ５ｔｈ Ａｌｂｕｍ発売およびワールドツアー開催のご案内

こんにちは。ＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣです。

ＢＴＳSのＴｈｅ ５ｔｈ Ａｌｂｕｍ発売およびワールドツアー開催についてお知らせいたします。

本アルバムは、約３年９か月ぶりにグループとして披露する作品であると同時に、７人のメンバーがこれから進んでいく方向性を示すという特別な意味を持っています。メンバーが楽曲制作全般に深く関わり、それぞれの想（おも）いや個性を込めながら、これまでの歩みの中で抱いてきた感情や葛藤を音楽として表現しました。

特に、メンバー全員そろってのカムバックを待ち続けてくださったＡＲＭＹの皆様へ、必ずお伝えしたい率直な想いを全１４トラックに収めました。最もＢＴＳらしい音楽を詰め込んだ本作には、長い間変わらずそばで支えてくださったＡＲＭＹの皆様へ贈る、心からの感謝の気持ちが込められています。

Ｔｈｅ ５ｔｈ Ａｌｂｕｍの発売に続き、ワールドツアーも開催予定です。１月１４日深夜０時に、公演案内および詳細スケジュールを別途お知らせいたします。ＢＴＳの新たなスタートとなる今回の活動に、たくさんのご期待とご声援をお願いいたします。

最後に、長い間お待ちいただいたＡＲＭＹの皆様へ、心より感謝申し上げます。

予約販売開始日：２０２６年１月１６日（金）午前１１時〜

発売日：２０２６年３月２０日（金）午後１時