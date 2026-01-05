ソニー元CEO・平井一夫「人は違っていて、いい」…日本でもアメリカでも味わったアウトサイダー感が築いた「リーダーのあり方」

どん底の状況でソニーの再生を託され、見事V字回復させたことで知られる平井一夫さん。

「超競争のビジネス環境」だからこそ、「社員のモチベーションを高めるリーダーシップ」が求められると平井さんは言う。とりわけ人のモチベーションに注目するようになったのはなぜか。その根底にあるのは、幼少期から抱き続けている「アウトサイダー感」だという。

アウトサイダーとしての半生

私は1960年の12月生まれで、今年（2023年）の12月で63歳になります。

これまでの人生で、いろんな経験をしてきましたが、人生の最初の転機と言いますか、最初の大きなチャレンジは、小学校1年生になった頃のことでした。

銀行員だった父親の、ニューヨーク転勤が決まったのです。

ある日、父親が家に帰ってきて「家族でニューヨークに行くことになった」と言いました。私は、「そもそもニューヨークとは何だろう？」という感じで、どこだろう？ というよりは、何だろう？ というぐらいの知識しかありませんでした。

その時に地図を見ながらアメリカの東海岸にある街だと説明してもらいました。

国内ですら、あまり旅行したことがないのに、地球の反対側に行くのかと、びっくりしたことを覚えています。

そして、ニューヨークに行きました。当時はまだ、日本人がそんなに赴任していなかったので、小学校にも日本人は全校で数名しかいませんでした。私は1年生のクラスに入りました。

私はその時、当然、英語はわかりません。周りをよく見ると、皆さんとルックスもちょっと違うし、まったく別世界に入ったことに気付き、自分がアウトサイダーだということを実感したわけです。

それから4年ぐらいニューヨークで過ごした後に、日本に戻りました。

「やっと母国に帰ってきた」と思ったのも束の間、アメリカ帰りということで、母国にもかかわらず、またもや、アウトサイダー感があったのです。

「お前、ちょっと英語で喋ってみろよ」とか、「英語でバカって何て言うんだよ」みたいなことを言われて、どうしても周りのみんなとちょっと違うことを感じていました。

日本に帰ってきたのに、またアウトサイダー感を覚えてしまい、その後はカナダに行って、また日本に戻り、再びアメリカに行ったりと、ずっと行ったり来たりしていました。学生時代の最後は、国際基督教大学（ICU）に入り、卒業しました。

お手並み拝見、アウトサイダー感

その後は、現在のソニーミュージックに入社して10年間、ミュージックビジネスの仕事をしました。ミュージックビジネスに結構、慣れてきたなと思った頃に、今度はアメリカのプレイステーションビジネスに移ることになりました。

同じエンターテインメント業界でも音楽業界とゲーム業界はまったく違います。日本とアメリカのビジネス環境の違いもあり、アウトサイダー感がありました。

ゲームの会社に赴任すると、「カズ・ヒライというのが社長として来たけど、音楽ビジネスのことしか知らないらしい」と言われて、「お手並み拝見」というか、アウトサイダー感をすごく味わってしまいました。

そのアメリカのゲームビジネスにもようやく慣れて、全世界のプレイステーションの責任者として日本に帰ってきたら、またもやアウトサイダー感があるわけです。

「平井というのはアメリカで実績を出したらしいけど、全世界のプレイステーションビジネスをマネージするのは、ちょっと違うんじゃないの？」と言われて、また、「お手並み拝見、アウトサイダー感」を味わいました。

その後は、ソニー本体の経営に携わるようになりましたが、そこでまた、「平井というのはゲームと音楽をやってきたけれど、経営とかエレキのことはまったくわからないらしい」と言われまして、またもや「お手並み拝見、アウトサイダー感」です。

このアウトサイダー感というのを、ずっと経験してきたわけです。

今振り返ってみると、子どもの頃からずっとアウトサイダー感を味わって、いわゆるマイノリティーとしての立場を経験してきたことで、「人とどのようにコミュニケーションをすべきか？」とか、「どうすれば同じ方向に人を巻き込むことができるか？」ということを、よくよく考えさせられました。

違っていて、いいじゃないですか

アメリカと日本のビジネス環境の違いといえば、アメリカでは物事をはっきり言うとか、いろいろな文化の違いがあります。

その中でも、アメリカで仕事をしたからこそ、私が強く意識しているのは、「Agree to disagree（『同意しない』ことに同意しよう）」という言葉です。

要するに、「同意できない、合意できない、賛成できない」ということについて、賛成しようという意味です。

「あなたの意見について、私はそうは思わないけれど、あなたの意見をリスペクトしますし、それでいいです」ということです。このように言えるかどうかが、すごく大事です。

何事でも、相手を100％論破して、「私のほうが正しい」と言ったところで、言われたほうの人間はどう思うか、ということです。

私なら、相手を論破するような人は、EQ（心の知能指数）が高くない人だと思ってしまいます。

ビジネスの世界のみならず、世界情勢を見ていても、「Agree to disagree」というコンセプトがあって、「違っていて、いいじゃないですか」と言えるかどうかで、紛争やいざこざを減らすことができると思うのです。

マイノリティーの気持ちを理解できるか

アメリカで働いて、もう1つ気付いたことは、日本で生まれて日本でずっと育ってきた男性の、かなり多くの方は常にマジョリティー側にいたのです。マイノリティー感を味わったことがありません。

常にマジョリティーとして育ってきた人がリーダーになると、マイノリティー感を味わったことがないので、どうしてもEQのレベルが上がらない可能性があります。

海外で暮らした経験があり、さまざまな局面で「マイノリティーはこう感じるのか」ということを自分で体験していると、日本に帰ってきた後も見方が変わります。

マイノリティーの人たちはどう考えているのか？ どのように感じているのか？ 100％は理解できなくても、なるべくわかりたいと思えるようになります。その意識がまったくない人より、EQが高くなると私は思います。

私が最初に渡米したのは1967年ですから、太平洋戦争の終結からわずか20数年後です。

アメリカでは、英語がわからないなりに、差別用語とか、いろいろと言われたことぐらいはわかりました。英語ができなくても誰も助けてくれないし、何か言われても言い返せないし、やっぱりすごいアウェー感がありました。

これはどうしたものかと真剣に悩むこともありましたが、自分の人格形成のプラスになったと思います。

ですから、なるべく早い段階で留学をしたり、海外に行ったりしてアウェー感を感じる環境に身を置くことは、大事だと考えています。

