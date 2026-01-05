日本を取り巻く国際情勢が大きく揺れ動くなか、新しい年を迎えた。年の瀬には官邸幹部のオフレコでの「核保有」発言が大きな波紋を広げ、新聞・テレビは批判キャンペーンを展開した。だが、核保有の是非について、具体的に"議論"することすら封殺される状況に問題はないのか。新聞・テレビがタブー視する議論に、あえて正面から挑んだ。【全3回の第1回】

【表】岸信介、田中角栄…ほか、核保有・共有に言及した主な政治家

提起されるたび政争の具に

高市早苗・首相に安全保障政策をアドバイスする官邸幹部が記者団とのオフレコ取材で「私は核を持つべきだと思っている」と発言したことが物議を醸したが、実は、日本政府は核保有について具体的に検討したことがある。

北朝鮮が近く核実験を行なうとの懸念が国際社会で強まっていた2006年9月20日、政府は密かに「核兵器の国産可能性について」という内部文書をまとめた。発覚したのは産経新聞のスクープ（同年12月）だった。

文書には原材料の入手可能性から、プルトニウムを効率よく作るための黒鉛減速炉の新設、再処理工場の必要性、弾頭化の可能性などが検討され、こう結論づけられていた。

〈法令や条約上の制約がないと仮定しても、現在国内にある核関連施設や核燃料などを使って1〜2年以内に核兵器を国産化することは不可能である。小型弾頭を試作するまでに最低でも3〜5年、2000億〜3000億円の予算と技術者数百人の動員が必要。核実験せずに開発すれば期間と費用はさらに増える〉（産経新聞2006年12月25日付）

この文書が作成されたのは小泉内閣から安倍内閣に交代する直前のタイミング。第1次安倍政権が発足（同年9月26日）し、北朝鮮が1回目の核実験（同年10月9日）を実施したのをきっかけに自民党から核保有に関する発言が相次いだ。

中川昭一・自民党政調会長がテレビ討論番組で「選択肢として核（保有）ということも議論としてある。議論は大いにしないと」と発言。麻生太郎・外相も国会で「だんだんだんだん隣がみんな持っていく時に、日本だけ何の検討もされていないというのはいかがなものか」と答弁したが、この時も新聞・テレビや野党の批判にさらされた。

その後も、ロシアのウクライナ侵攻後に安倍晋三・元首相が「核共有（※核保有国が核兵器を同盟国に配備して平時は管理しつつ、有事に同盟国が運用に関与する制度）」について発言するなど、日本の核保有の議論が提起されるたびに「非核三原則に反する」などとメディアから激しい批判が起こり、政争の具となって議論は深まらない。

核保有の是非を議論する場合、技術的可能性、安全保障戦略上の必要性、法改正や国民の負担といった政治コスト面など様々な論点があり得るが、議論に進む前にメディアが批判して議論が封じられてしまうのだ。

元陸上自衛隊幹部学校の防衛法制教官で安全保障法制が専門の佐藤庫八・千葉科学大学危機管理学部特担教授（元陸自一佐）が語る。

「ただ核廃絶を叫ぶだけでは国民を守ることはできません。すべての選択肢を挙げたうえでのタブーなき国民的議論が必要ではないか」

本誌・週刊ポストは「ニッポンは核保有できるのか」を徹底シミュレーションし、技術面での課題やハードルを整理した。

【技術】開発には何年かかるのか

そもそも日本には核弾頭を開発する技術がどこまであるのか。

中国の軍縮大使が2015年の国連総会演説で日本の原発再稼働に絡んで、「日本が保有する核物質は核弾頭1000発以上に相当する。安全保障と兵器拡散の観点から深刻なリスクを生んでいる」と指摘したことがある。

内閣府原子力政策担当室の資料によると、日本が国内で保管する分離プルトニウム（使用済み核燃料）は2024年末で約8.6トン。IAEA（国際原子力機関）の基準では「プルトニウム8kgで核弾頭1発相当」とされ、量だけでみれば国内保管分で1000発の核弾頭が製造できる計算になる。

だが、プルトニウムがあればすぐ核弾頭が開発できるわけではない。

「核兵器」は原子爆弾（原爆）や水素爆弾（水爆）を含めた総称で、原爆はウランやプルトニウムの核分裂を連続的に発生させて膨大な熱や放射線を発生させる兵器。水爆は原爆のエネルギーを利用して重水素や三重水素を核融合させ、原爆よりさらに大きなエネルギーを発生させる兵器だ。

その開発については、2012年に公表された東大原子力工学科出身で陸上自衛隊研究本部長などを歴任した中川義章・元陸将の「我が国の核武装に関わる技術的可能性」という論文がある。「自衛隊の核研究の第一人者」が純粋に技術面から日本の核保有について具体的に検討したものだ。

論文は、第1段階「1発の弾頭を保持する」、第2段階「60発の弾頭とその運搬手段を保持する」、第3段階「400発の弾頭を保持する」の3段階で必要な技術開発や製造インフラについて検討を加えているが、たしかに日本の持つ技術力で既に対応できる部分もあると記されている。

〈工業製品として、原子爆弾、水素爆弾を見ると、部品点数はおそらく自動車の10万点よりも少ないであろう（中略）難しいことはあっても生産出来ないレベルの工業製品ではない〉〈日本では既に、核爆発（核臨界事故）の防止のために、不時臨界すなわち予期しない時に臨界状態になることを防止する研究は盛んに行われており、ほぼ完成している〉

として、その原発の安全性の研究成果を活かせば核爆弾の設計は可能としている。

ただし、核爆弾の心臓部である金属プルトニウムの塊（インゴット）製造のためには、まだ確立されていない技術があることや、水爆に必要な「爆縮」などの技術的課題があると言及されている。

議論を呼びそうな核実験については、設計上の誤差は大きくなるものの、爆発効果は実験なしで十分に保証可能と指摘。

中川氏は論文の内容を紹介することは承諾しつつも改めての取材には応じなかったが、論文の結論にはこうある。

〈第1段階の弾頭1発だけ製造する場合は、およそ1年で可能である。実験室レベルの工場で、専門家10名と優秀な技術者20名位のチームで作業することになる。

第2段階の弾頭60発を製造して対応する運搬手段を整備する場合は、およそ5年で年産10〜20発分のプルトニウムの生産能力のある工場を二つと、爆撃機または地上発射型ミサイルを配備できる。

第3段階の弾頭400発と対応する運搬手段として原子力潜水艦発射ミサイルシステムを整備する場合で、10年プラス2〜5年が必要となる〉

核弾頭の開発やミサイル配備は既存技術の延長で進められる部分がある一方、SLBM（潜水艦発射ミサイル）については初めての開発であり、とくに原子力潜水艦となればさらに開発に時間がかかると分析している。

核開発の専門家が匿名を条件に語る。

「中川論文にあるように、日本であれば技術的には核兵器開発は十分可能なレベルにあると思います。核兵器ができたとしたら、次に核を保管、管理することになりますが、基本的には原潜に積むことが想定されます。核爆弾や核ミサイルを基地や弾薬庫に保管すると、そこが攻撃目標になる。だから潜水艦に搭載し、海の中に隠して保管する。核兵器を持つためには原潜も持たねばならない。その開発の負担も出てくる」

必要な費用についてこんな見方をした。

「英国が2006年に核戦力の更新計画を明らかにした際、その費用を産経新聞が報じました。更新前の核戦力（原潜4隻、SLBM46基・弾頭約200発）のコストは、開発費に3兆3000億円、年間の維持費が4400億円となっていた。更新計画では原潜3〜4隻、弾頭約160発を計画しており、開発費は5兆5000億円。日本も核開発するなら3兆〜5兆円規模の開発費と、完成後も年間5000億円の維持費が必要になる」（同前）

（第2回に続く）

※週刊ポスト2026年1月16・23日号