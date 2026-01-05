【瀬口 達也】レオパレス21「施工不備の違法放置」は本当か…？報道のウラで起きていた「意外な認識のズレ」

昨年のしんぶん赤旗に「レオパレス 違法放置」という記事が出た。赤旗といえば自民党の裏金疑惑、維新の会の金銭疑惑など近年スクープを連発している。レオパレス21に施工不備問題が持ち上がったのが2018年のこと。それ以降、不備のあったアパートの補修工事は順次進んでいるはずだったが、LPオーナー会という団体が国交省に修繕工事が放置されていると訴え出たという。

本当にそうなのか？ レオパレス21、国交省、LPオーナー会のそれぞれに話を聞くと、少しづつ言い分が違う。ボタンの掛け違いや思い込み、主張の違いがニュースの本質をぼやけさせ、何が問題なのか、見えなくさせてしまう。そうした認識の差がどのように生まれるのか、今回のレオパレス21を例に考えたい。

LPオーナー会とレオパレス21の確執

LP（ロングピース）オーナー会は当時レオパレスのオーナーだった前田和彦氏が作った任意団体で、メンバーは前田氏が中心になって、レオパレスに不満を抱いているオーナーたちで構成されている。NPO法人のような公式なものではない。

レオパレス21は家主＝オーナーの土地にアパートを建ててもらい、それを借り上げて、家賃を保証するサブリース制度をビジネスの柱としている。ここに不満の温床があったという。

レオパレス21側からの説明では、

「前田氏が自分のビジネスとしてプロパンガスの切り替えを行っていました」

レオパレスが管理しているプロパンガスを前田氏の取引のあるところに切り替えると安くなりますよとセールスしたという。

「我々としては、プロパンガスの所有権も含めてオーナーとサブリース契約をしている中で、前田氏に『勝手にそういうことをやられたら困る』と拒否をしました。そこから因縁が始まっているという感じですね」

この一件があって以降、前田氏はオーナーを取りまとめるLP会を発足、サブリース契約の内容や更新方法などでレオパレス21と対立する。

LPオーナー会は入会金１万円と物件ごとの年会費を徴収している。おそらくビジネスとして会員にアピールするために、声を大きくする必要があるのだろう。

今回、しんぶん赤旗の記事は「修繕箇所は見せられないと言われた」「修繕工事を依頼したが数カ月放置されている」などレオパレス21側が修繕工事を怠慢しているという主旨で書かれている。しかしながら11月7日の記事についてしんぶん赤旗から後日、書面にて質問と回答依頼が来たというが、その後の記事には「『そのような事実はございません』と本紙に文書で回答」との一文が記事の文尾に載っただけである。

LPオーナー会側の主張をまとめると

・天井の中の界壁（この不設置が施工不備とされた。火を延焼させないための壁）が設置してあるかどうか、建築基準法に基づいて確認されていない

・レオパレス21側は2024年の12月末までに修繕をやるという宣言をしていたが、同年10月の時点で30部屋あるアパートで1部屋や2部屋ぐらいしか修繕していない状況だった

・修繕の立会い依頼がなく、オーナーに見せずに現状復旧して、終わりましたという報告だけ。いつやったかもわからないのにやりましたと言われても、オーナー側も信用できない

その他、サブリースに関する契約破棄などを挙げている。しんぶん赤旗の記事と前田氏の話を総合すると、レオパレス21は自社のミスで起きた施工不備を、「金惜しさに放置したり隠ぺいする悪徳企業」ということになる。

どこかで見たような話で、一時期、賞味期限貼り替えで食品メーカーがメディアにつるし上げを食らったり、最近では製薬会社のサプリメントが因果関係不明のままに健康被害があったとされたりと、メーカー側としてはメディアによって一方のみの意見が通るのなら、たまったものではない。

なぜ齟齬が生じるのか？

実際はどうなのか？ まず施工不備の進行状況について。工事をやってくれないというオーナー側の不満について、不備の状況には2種類あるという。

「我々が明らかな不備と呼んでいるのは、完全に基準法上の違反と言われるもので、これを2024年末までに完了させるという方針を出し優先して修繕を行ってきました。明らかな不備が判明した79,362戸のうち77,196戸の改修等対応を完了し、対応完了率は97.3％という状況です」

報道された施工不備はほぼ修繕が終わっている。もうひとつが軽微な不備で、LPオーナー会が問題にしているものだ。

「私どもでは軽微な不備その他の不備と呼んでいるもので、天井の界壁に1センチとかわずかなすき間やズレがあるものです。建設業をやってる人だったらわかりますが、壁をぴったりくっつけるのはなかなか難しく、一般的にあり得る隙間なんです。これについては2025年から行政と協議をして、行政の指示を仰ぎながら、オーナーさんとの意向も確認して適時対応を進めている最中です」

これは不備の解釈の違いで、オーナー側に立つとオーナーは軽微だろうが、あれだけ報道された後なので不安はあるだろう。その意見にフォーカスすれば、LPオーナー会の言い分もわからなくはない。ただ何もせずに放置というのは言い過ぎだ。

修理箇所を見せない、立ち会わせないという話はどうか？

「施工不備では、天井に穴を開けてそこからカメラを仕込んで360度様子を撮影して、隙間があるかどうかの確認をします。隙間があったら天井を全部落として改修工事をしますす。これは国交省及び、管轄の各特定行政庁にもご報告しているやり方です。調査はあくまでもサンプリング調査なのでどこかの天井を一箇所開けてみるという形なんですが、それを納得していない」

修理箇所を見せる見せない以前の話で、これもオーナーが理解するかどうかだろう。サンプリング調査が理解できず、修繕はなかったと嘘をつかれたと考えるオーナーもいるかもしれない。理解してもらうまで説明するしかないが、何万件も補修する中で説明していくのは現実的ではない。そこでこうした齟齬が起きる。

「一度も立ち会いをしていないというお話ですが、これは赤旗さんにも回答したのですが、そもそも2024年より前に工事していたものに関してはオーナーさんに立ち会いますか立ち会いませんかみたいな話はこちらからは問いかけはしていません」

立ち合いは求めていない？

「というのも工事がちゃんとできているかどうかの最終確認は行政がされるので、我々は行政に写真を持って報告します。オーナーさんから立ち会いたいという希望があれば、拒否はしていません。ないです。ただし立ち会いますか？ とこちらから聞いていないので、すでに工事が終わっている物件があるのは事実です。それに対して、立ち会いもさせてもらえず修繕したところも見せてもらえないというクレームが上がっています」

作業手順に問題はないが、施工不備の件でレオパレス21を信用していないオーナーならそこにクレームをつけるのもわかる。

「我々は修繕したところを見せていないという話ですけれども、修繕した写真はしっかりお見せもしてますし 、見せられないというお話に関して言うともう一回天井を剥がして見せろと言うので、それはできかねるという話です」

メーカーは法的あるいは事実の正しさを、ユーザーは正しさよりも納得を優先する。そこに理解と捉え方の齟齬が発生するわけだ。さらに株主は事の是非よりも利益を優先するため、一面的な報道でも、報道が出たことで株価が上下する。

メディアリテラシーと言われる。受け手としては、一方の側からの情報だけでなく、多角的に確認して判断する必要がある。今回のレオパレス21の場合、数字を上げたリリースがホームページで閲覧できる。それらを確認するひと手間を惜しまないことが肝要だ。

なお国交省の担当者に問い合わせたところ、

「LPオーナー会の訴えには事実と内容が違う部分があります。是正に向けて進んでいるので、オーナーの方はLPオーナー会ではなく、特定省庁に連絡してください」

との返答だった。

こちらの記事もおすすめ＜タワマン節税に続いて、アパート経営や不動産小口化商品まで…国税が目論む新たな「富裕層の相続税対策」つぶし＞

【もっと読む】タワマン節税に続いて、アパート経営や不動産小口化商品まで…国税が目論む新たな「富裕層の相続税対策」つぶし