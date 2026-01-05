ビッグバンの数億年後に起こった驚愕現象「宇宙再電離」…宇宙を覆っていた「霧」の意外な正体と、想像を超える莫大なエネルギー

いまから約138億年前、ビッグバン直後の宇宙には、光を放つ星も銀河もまだ存在せず、ただ暗闇が広がる「暗黒時代」が続いていました。やがて、最初の星や銀河が生まれ、「宇宙の夜明け」が訪れます。そこから数億年かけて、宇宙は少しずつ光で満たされていきました。

では、この決定的な転換は、いつ、どのように起こったのでしょうか。

じつは、宇宙暗黒時代の記憶を私たちに届けてくれる微弱な電波があります。「21cm線」と呼ばれる中性水素からの微弱な電波です。

古代から現代にわたる人類の宇宙観から、天文学・宇宙研究の最前線までの幅広いテーマを、21cm線によって解明された最新の成果とともにご紹介するのが、『宇宙暗黒時代の夜明け 21cm線電波で迫る、宇宙138億年史』（講談社・ブルーバックス）。本記事シリーズでは、この『宇宙暗黒時代の夜明け』からの興味深いトピックをご紹介していきます。

今回は、宇宙暗黒時代が明ける直前の、夜明けを告げるふしぎな現象「宇宙再電離」についての解説をお届けします。

＊本記事は、『宇宙暗黒時代の夜明け 21cm線電波で迫る、宇宙138億年史』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

夜明け前の霧

朝の森や林を歩いていて、白い霧に包まれた経験があるでしょうか。筆者は小学生の頃、林間学校で早朝に霧の中を歩いた記憶があります。あたりはぼんやりと白くかすみ、数メートル先さえよく見えませんでした。

しかし、時間がたつと太陽の光が差し込み、ゆっくりと霧が薄れていきました。やがて視界は一気に開け、木々の姿や、色合いがはっきりと見えてきたのです。

実は、宇宙にも同じように「霧」に包まれた時代がありました。

ビッグバンの直後、宇宙には大量の水素とヘリウムが作られましたが、水素の大部分は中性状態のガスとして存在していました。この中性水素のガスは、光や紫外線を吸収してしまいます。そのため宇宙全体が“中性水素の霧”に遮られた状態となり、観測で遠くを見通すことができなかったのです。

この「霧」が晴れ始めるのは、最初の星が誕生したときでした。「宇宙の夜明け」とも呼ばれるこの時期に生まれた星々は、やがて超新星爆発を起こして一生を終え、重元素をまき散らして次の世代の星や、初期の銀河を生み出していきました。新たな星や銀河は、強力な紫外線を放ちます。

紫外線が中性水素に当たると、水素原子から電子がはじき飛ばされ、電離（イオン化）します。電離した粒子は光をほとんど吸収しないため、光や電波は宇宙空間を通り抜けやすくなるのです。こうして宇宙を覆っていた霧は、光の力によって少しずつ晴れていったのです。

この霧が晴れていく現象は「宇宙再電離（Reionization）」と呼ばれます。

だから“再”電離…じつは、二度めの現象

再電離が進行していた時代は「宇宙再電離期（Epoch of Reionization）」と呼ばれ、現在の観測からは、ビッグバンからおよそ5億年後に始まり、約10億年後まで続いたと考えられています。再電離期の前後では宇宙の姿が劇的に変化するため、この時代について理解することは、宇宙の歴史全体を解明するうえで欠かせません。

人間の一日にたとえるなら、夜明け前の暗闇が「宇宙暗黒時代」、夜明け前に立ちこめる白い霧が、宇宙を覆っていた中性水素の「霧」にあたります。そして、太陽が昇って霧が晴れていく時間が「宇宙再電離期」です。昼を迎える頃には、「宇宙の昼（cosmic noon）」と呼ばれる、宇宙で星の誕生が最も活発だった時代がやってきます。

ところで「なぜ“再”電離なのか？」という疑問を持つ人も多いでしょう。実は、ビッグバン直後の宇宙では、すでに陽子と電子はばらばらに存在し、水素は電離した状態でした。宇宙が冷えてくると陽子と電子が結合して中性水素となり、暗黒時代が始まります。その後、星や銀河が生まれて再び水素が電離される、これが「再電離」と呼ばれる理由です。

つまり、“再”という言葉は「宇宙で二度目に起こる大規模な電離」を指しているのです。

宇宙のすべての水素を電離するエネルギー

宇宙再電離について、より詳しく見ていきましょう。

中性水素は陽子1個と電子1個が結びついており、安定な状態を保っています。安定した状態を破壊するためにはエネルギーを与える必要がありますが、水素1個が電離するのに必要なエネルギーはどれくらいでしょうか？

水素原子1個を電離するのに必要なエネルギーは13.6電子ボルト（eV）です。水素1個を電離するのに必要なエネルギーが13.6電子ボルト。それだけを聞くと、たいしたことはないように思えます。しかし、中性水素を1個電離するのに十分なエネルギーを得るには、電子1個が1.5ボルトの乾電池を直列に9個繋いだのと同等の電位差を流れる必要があります。それなりに大きいエネルギーではないでしょうか。

ちなみに、ダイエットで1キログラムの脂肪を減らすためには約7000キロカロリーのエネルギーを消費する必要がありますが、これを電子ボルトに換算すると、約10²⁶電子ボルトに相当します。実は水素を電離するより、体重を1キログラム減らすほうが、莫大なエネルギーが必要なのです。

とはいえ、宇宙には膨大な量の水素原子が存在しています。ざっくりとした計算によると、宇宙には約10⁸⁰個もの水素原子が存在しているとされています。このような莫大な数の水素原子を全部電離しようと思うと、必要なエネルギーがとてつもなく大きくなるというのは、想像に難くありません。

宇宙再電離を引き起こすためのエネルギーの供給源

では、宇宙再電離を引き起こすためのエネルギーの供給源は何でしょうか？ 候補として有力視されているのは銀河です。

宇宙初期には、ファーストスターや、その死後に生まれた種族IIの星を含む初期銀河が次々と誕生し、銀河内部では星形成が非常に活発に行われていました。若い星ほど高温でエネルギーが高く、大量の紫外線光子を放射します。

この紫外線光子が、銀河の内部や周囲に広がる中性水素ガスを電離する主なエネルギー源となっていました。宇宙初期の銀河は、星が誕生する「ゆりかご」としてだけでなく、宇宙全体の環境に大きな影響を及ぼしたのです。

続いて、 星や銀河から放射された紫外線光子によって、中性水素ガスは電離されていくようすを見ていきましょう。 天文がもっとおもしろくなる、宇宙の話 電子が得るエネルギーをあらわす「電子ボルト」今回の記事で頻出した「電子ボルト」という単位は聞き馴染みがないかと思います。電子ボルトは、原子や原子核のエネルギーを取り扱う際によく用いられる単位で、その定義は「1ボルト（V）の電位差を通過する際に、電子1個が得るエネルギー」として定義されます。乾電池（1.5V）やコンセントなどの商用電源（100V）は、プラス極とマイナス極の間の電位差となります。たとえば、1.5ボルトの乾電池を考えてみましょう。この電池のプラス極とマイナス極の間には1.5ボルトの電位差があります。電子がマイナス極からプラス極へ移動する際には、この1.5ボルトの電位差を通過し、電子1個あたり1.5電子ボルトのエネルギーを得るという計算になります。

＊

続いて、中性水素原子が電離されていくプロセスを追いかけていきます。

