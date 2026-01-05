日常の小さな不安や悩みは、ふとしたきっかけであふれ出すことがあります。漫画家の川口真目さんの作品『不登校の人たちの「今」を知りたくて聞いてきた話。』では、当時不登校になった息子さんを心配した川口さんが、元不登校の大人の姿を描き、そのリアルな言葉が「泣ける」「優しさが刺さる」と反響を呼んでいます。



同作は、川口さんがSNSで元不登校の人の「今」を募ったことをきっかけに、多くの声が寄せられ、その中で交流のあったTさんの歩みに焦点を当てた話です。



Tさんは、企業や起業家のブランディングやデザイン、ディレクションを担当するブランディングデザイナーとして活躍中です。川口さんが「精力的に活動されていて、元不登校とは思えないですね」と話すと、Tさんは「中学生から高校生まで不登校で、毎日しんどくて朝起きることもできませんでした」と当時を振り返ります。



そこで「朝起きられなかった理由は思い当たりますか？」と川口さんが尋ねると、Tさんは「自分でも原因がわからなくて、それがまたストレスでした」と話しました。夜になると「明日も行けなかったらどうしよう」という不安で眠れず、その状態が続いていたそうです。



不登校になってしまったことによる周囲の反応を聞くと、Tさんは「親も先生も、なんで行けないのか不思議そうでした」と語ります。 川口さんは「優等生の子ほど、不登校の理由が外から見えにくいんです」と話すと、Tさんは「当時は周囲の反応を過敏に受け取り、見えないプレッシャーで身動きが取れなくなっていました」と明かしました。



その見えないプレッシャーについて「親御さんの言動から感じた部分もありましたか？」と尋ねると、Tさんは「両親が忙しく、あまり話す時間がありませんでした。寝坊して起きると家に誰もいないことも多かったです」と答えます。



お母さんは昼夜問わず働いていて、Tさんは「少しでも寝てほしくて、相談できなかった」と口にしました。川口さんは「親に迷惑をかけたくない、という優しさがプレッシャーにつながっていたんですね」と気づきます。



読者からは「Tさんのあり方が美しい」「優しさが胸に刺さる」と多くの共感の声があがっています。そんな同作について、作者の川口真目さんに話を聞きました。



今悩んでいる人たちが少しでも楽になったりヒントを見つけられるのでは

ー元不登校の方から寄せられたコメントを見てどのように感じましたか？。



共感の声が多く届きましたが、不登校を経験していない方からのコメントも多かったんです。



「本当は学校に行くのがつらい時期があった」「親を心配させたくなくて無理して通っていた」“不登校ではなかったけれど、しんどかった人たち”の「本当は言いたかった声」も、たくさん届きました。



ーTさんの経験談をお聞きし、どのように感じましたか？



この漫画を描こうと思ったきっかけは、「元不登校の人って、意外と身近にいるのでは？」という気づきでした。もしそうなら、その人たちの“今”を知ることで、私たち親子も含めて、今悩んでいる人たちが少しでも楽になったり、ヒントを見つけられるのではと思ったんです。



まずSNSで身近な方々に呼びかけたところ、Tさんからお返事をいただきました。当時の状況や心境を丁寧に話してくださって、その言葉から、Tさんが不登校の経験を前向きに糧にされていることを感じました。



この漫画を通して、読んだ方がそれぞれの“気づき”を受け取ってもらえたら嬉しいです。



ー川口さんの息子さんへどのようなことを伝えたいですか？



「これからも、自分の好きなように生きてください」かな。不登校の時間を一緒に過ごす中で、息子がどんどん元気をなくしていく様子を見て、 「心を壊してまで行かなければならない場所なのかな？」って思ったんです。



それからは、学校以外の居場所を探したり、一緒に遊んだりして、 “学校に行かなくても気にせず話せる時間”が増えました。フリースクールに行くようになって、そこで農業にハマって。



「安心できる場所で、休んで、遊んでいたら、人って主体的に動くんだな」ってことを教えてもらいました。今は中学生になり、学校というより“園芸部の畑”に通っています。



不登校のときに、二人でたくさん遊ぶ中で、好きなことと出会えたのかなと思います。



ー読者へのメッセージを。



不登校はつらいものですが、その経験のおかげで「大事なこと」を思い出せたとも感じています。子どもは親を無条件で愛してくれますよね。だからこそ、親も条件をつけずに子どもを、そして自分自身を大切にしてほしい。



つらいときの自分や子どもをそのまま認められたとき、視界が開けていきます。不登校は苦しい時間ですが、人生を見つめ直すきっかけにもなるのだと思います。



（海川 まこと／漫画収集家）