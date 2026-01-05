●朝から雲が多く、日中も日ざし控えめ

●北風の流れ込みで、夜は空気の冷たさが増していく予想。入念な防寒対策を



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜は一時、晴れ間が出てくるタイミングもありましたが、この時間にかけて西日本を中心に再び分厚い雲が広がってきました。





これから午後にかけて日本の周辺は、西高東低 冬型の気圧配置が強まる予想です。

等圧線も縦縞模様で、県内には冷たい北風が流れ込みやすくなります。





きょう5日(月)の山口市内の最高気温は12度と、概ね平年並みとなりそうです。

夜にかけて気温は5度を下回る予想で、さらに北風の影響により気温以上に空気は冷たく感じられそうです。





県内はこの先も雲が目立つでしょう。

大きな天気の崩れはありませんが、日中は日ざしが控えめとなりそうです。

夜は瀬戸内側ほど、晴れ間が出てくると見込んでいます。





日中の最高気温は各地11度前後。この時期らしい気温となりそうです。

そしてきょう5日(月)は二十四節気の「小寒」です。「寒の入り」とも表現しますが、きょう5日(月)は北風が流れ込む影響で、夜にかけて空気の冷たさが増していきます。

きょう5日(月)から仕事初めの方も多いと思いますが、マフラーや手袋などを活用しながら防寒対策をしっかりと行いましょう。





あす6日(火)、あさって7日(水)と曇ったり晴れたりの空模様が続く予想です。

8日(木)から強い寒気の流れ込みで、天気は下り坂。10日(土)を中心に本降りの雨になると見込んでいます。

また体に堪える寒さも続く予想で、今週後半は雨に雪が交じることもありそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）