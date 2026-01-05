豊島心桜、“デコ出し”グラビア ビキニからこぼれそうな豊満バスト披露
俳優でグラビアアイドルの豊島心桜が、5日発売の『週刊プレイボーイ』3＆4号（集英社）のグラビアに登場する。
【写真】柔らかそう…衝撃の“わがままボディ”を披露した豊島心桜
豊島は、2003年9月25日生まれ、新潟県出身。俳優だけでなく、23年11月に『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューを果たすと、キュートなルックスと破壊力バツグンのプロポーションで人気を博している。
今回は、髪の毛をアップにしておでこを見せたカットを披露。ビキニからこぼれそうな豊満バストを見せている。
同号には、溝端葵が表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場。そのほか、竹中知華、天羽希純、井口裕香、ちとせよしの、ちばひなの、星野凛が登場する。
