　俳優でグラビアアイドルの豊島心桜が、5日発売の『週刊プレイボーイ』3＆4号（集英社）のグラビアに登場する。

　豊島は、2003年9月25日生まれ、新潟県出身。俳優だけでなく、23年11月に『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューを果たすと、キュートなルックスと破壊力バツグンのプロポーションで人気を博している。

　今回は、髪の毛をアップにしておでこを見せたカットを披露。ビキニからこぼれそうな豊満バストを見せている。

　同号には、溝端葵が表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場。そのほか、竹中知華、天羽希純、井口裕香、ちとせよしの、ちばひなの、星野凛が登場する。