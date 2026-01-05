音楽ユニット「YOASOBI」のボーカルとしても活躍する、歌手の幾田りらさん（25）が2026年1月1日、自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつとともに、真っ赤なミニ丈ワンピース姿を披露した。

「2026年は去年以上に貪欲に」

幾田さんは、「2025年、幾田りらとしてもikuraとしても、音楽漬けの実りある1年でした」と振り返り、真っ赤なミニ丈のワンピースを着こなすショットを投稿した。

また、「2026年は去年以上に貪欲に、音楽と真摯に向き合って一つ一つのことにチャレンジしていきます」といい、「期待していてください」と意気込みをつづっていた。

さらに、「そして心も体も栄養満点、自分自身の畑を耕せるような、そんな年にしたいと思います」と抱負を語り、「今年も何卒よろしくお願いします」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いロングブーツを履き、ノースリーブの真っ赤なワンピースを着用。写真には「はっぴーにゅーいやー 2026☆」という文字も載せている。2枚目では、「午年」仕様のリングをつけた人差し指をみせながら、こちらは「うまどし 2026 よろしく！」というメッセージも添えていた。

この投稿には、「とても可愛いです！」「今年も全力で推して行きます」「天使」「真っ赤なワンピースかわいいですね」「素敵です」といったコメントが寄せられていた。