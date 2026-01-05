福岡県添田町で、ゲームを通じて町の魅力を発信するイベントが初めて開催されました。町が地域活性化の新たな一手として期待しているのが「eスポーツ」です。

■参加者

「うわぁ、惜しいー！」



福岡県添田町で12月13日と14日に開かれた町おこしイベント「SOEDA-LAN（ソエダラン）」です。



会場となったのは、旧添田小学校の校舎です。町の人口減少に伴い、ことし3月、他の4つの小学校と統合され、児童は新校舎に移りました。

今回のイベントは、使わなくなった校舎全体をゲームセンターにしようというものです。



■奥村誠悟記者

「理科室で行われているのは、大人気ゲーム、マインクラフトの体験会です。」



プレイヤーが架空の世界で街づくりや冒険を体験する大人気ゲーム「マインクラフト」。普段とは違うプロ仕様のモニターに、子どもたちのテンションも上がります。



■小学生

「画面がでかかったから、見えやすくて楽しかった。」

■母親

「統合して空いている学校はたくさんあると思うので、こういった形でゲームができる環境があるのはいいなと思います。」

校舎の中で楽しめるゲームは、電子機器を用いた「eスポーツ」が中心です。



こちらはデジタル機器と連動してセンサーが反応する、次世代のチャンバラ「SASSEN（サッセン）」です。北九州市発祥のスポーツです。



記者も体験させてもらいました。



■奥村記者

「剣の素材がスポンジでできていて大変柔らかいので、当たっても痛くなくて安全に楽しむことができます。」



イベントの発起人は、記者と対戦した添田町の柴田和紀副町長です。なぜ「eスポーツ」に着目したのでしょうか。



■添田町・柴田和紀 副町長

「町全域に10ギガbpsという超高速回線が張り巡らされております。これは他の町にはないハイスペックなものですが、町としても完全に使いこなせていませんでした。」



添田町は17年前の2008年、情報格差の解消を目的に、町全域に光ファイバーの通信基盤を整えました。



その恵まれた通信環境を地域活性化に生かそうと、ことし9月、eスポーツ関連企業などと連携協定を結び、今回、初のイベントが実現したのです。



■柴田 副町長

「このようなイベントが2日間、添田町という田舎町でできるんだぞと。このプロジェクトは、これからも続けていきたいと思っています。」

若者だけでなく地域の誰もが楽しめるよう、最新の「eスポーツ」に加えて、テレビゲームやボードゲームなども用意されました。



ことし3月まで、この校舎で学校生活を送っていた小学生は。



■小学4年生

「初めて祭りみたいなことをしたので楽しかったです。」

「こういうイベントで利用されているから、いいと思う。みんなが楽しく利用してほしい。」

初のイベント「SOEDA-LAN」には、2日間でおよそ2000人が訪れました。



「eスポーツ」で地域の活性化を目指す添田町は、今後も廃校などを使った新たな取り組みを考えていきたいとしています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月23日午後5時すぎ放送