米国がベネズエラ運営、メキシコ・キューバにも警告 原油と金は上昇する可能性 米国がベネズエラ運営、メキシコ・キューバにも警告 原油と金は上昇する可能性

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国がベネズエラ運営、メキシコ・キューバにも警告 原油と金は上昇する可能性



トランプ米政権が先週末、ベネズエラのマドゥロ大統領を逮捕し石油備蓄を含む同国を「運営」すると発表した。ルビオ米国務長官はベネズエラに対し、イラン、ヒズボラ、キューバとの関係を断ち切り麻薬密売を止め、ベネズエラの石油産業が米国の敵対勢力に利益をもたらさないよう保証するよう要求している。



トランプ氏はメキシコに対し麻薬流入について米国は「何らかの措置を講じる必要がある」と警告。ルビオ氏は「私がハバナ政府にいたら少しは心配するだろう」とキューバ・ハバナにも警告。



週明けオセアニア市場ではメキシコペソが対ドルで下落して始まっている。原油と安全資産の金のほか、銀やプラチナ、パラジウムなど貴金属は上昇して始まる可能性がある。

外部サイト