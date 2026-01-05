セリエA 25/26の第18節 インテル・ミラノとボローニャの試合が、1月5日04:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

インテル・ミラノはマルクス・テュラム（FW）、ラウタロ・マルティネス（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）、イェンス・オドゴーア（FW）らが先発に名を連ねた。

39分に試合が動く。インテル・ミラノのラウタロ・マルティネス（FW）のアシストからピオトル・ジエリンスキ（MF）がゴールを決めてインテル・ミラノが先制。

ここで前半が終了。1-0とインテル・ミラノがリードしてハーフタイムを迎えた。

ボローニャは後半の頭から2人が交代。ジョン・ルクミ（DF）、ニコラ・モロ（MF）に代わりマルティン・ビティック（DF）、トマッソ・ポベガ（MF）がピッチに入る。

48分インテル・ミラノが追加点。ハカン・チャルハノール（MF）のアシストからラウタロ・マルティネス（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

67分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。ハカン・チャルハノール（MF）、ニコロ・バレッラ（MF）に代わりペタル・スチッチ（MF）、ヘンリク・ムヒタリアン（MF）がピッチに入る。

68分、ボローニャは同時に2人を交代。エミル・ホルム（DF）、ニコロ・カンビアーギ（MF）に代わりナディル・ゾルテア（DF）、リッカルド・オルソリーニ（FW）がピッチに入る。

74分インテル・ミラノが追加点。フェデリコ・ディマルコ（DF）のアシストからマルクス・テュラム（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

76分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。アレッサンドロ・バストーニ（DF）、ラウタロ・マルティネス（FW）に代わりカルロス・アウグスト（DF）、フランチェスコ・エスポジト（FW）がピッチに入る。

79分、ボローニャが選手交代を行う。イェンス・オドゴーア（FW）からレモ・フロイラー（MF）に交代した。

83分、インテル・ミラノが選手交代を行う。マルクス・テュラム（FW）からマッテオ・ラベリ（FW）に交代した。

その直後の83分、ボローニャのバビス・リコギアニス（DF）のアシストからサンティアゴ・カストロ（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

以降は試合は動かず、インテル・ミラノが3-1で勝利した。

なお、インテル・ミラノは29分にハカン・チャルハノール（MF）、30分にアレッサンドロ・バストーニ（DF）、62分にニコロ・バレッラ（MF）に、またボローニャは72分にマルティン・ビティック（DF）、78分にジョナサン・ロウ（FW）、89分にバビス・リコギアニス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

