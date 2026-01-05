リーグ・アン 25/26の第17節 パリ・サンジェルマンとパリFCの試合が、1月5日04:45にパルク・デ・プランスにて行われた。

パリ・サンジェルマンはセニー・マユル（MF）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリFCはウィレム・ジュベルズ（FW）、ジョナタン・イコネ（MF）、アダマ・カマラ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45分に試合が動く。パリ・サンジェルマンのファビアン・ルイス（MF）のアシストからデジレ・ドゥエ（FW）がゴールを決めてパリ・サンジェルマンが先制。

ここで前半が終了。1-0とパリ・サンジェルマンがリードしてハーフタイムを迎えた。

51分パリFCが同点に追いつく。ウィレム・ジュベルズ（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、53分パリ・サンジェルマンが逆転。ウォーレン・ザイールエメリ（MF）のアシストからウスマヌ・デンベレ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。パリ・サンジェルマンが2-1で勝利した。

なお、パリ・サンジェルマンは49分にイリア・ザバルニー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

