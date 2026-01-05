「色んな声もありました」「意味ないなと思って。だったら…」父は中村憲剛。日大藤沢の２年生MFは、ほかでもない等々力を駆け抜けた【選手権】
［高校選手権・準々決勝］日大藤沢（神奈川）１−４ 神村学園（鹿児島）／１月４日／Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsu
インターハイ王者に屈し、夢半ばで選手権を去ることとなった。川崎フロンターレの英雄である父・憲剛氏と同じ14番を背負い、等々力のピッチを駆け抜けたMF中村龍剛（２年）は何を思うのか――。
地元サポーターの大声援を受ける神奈川の雄は、０−２で迎えた後半17分にDF小林昴瑠（３年）の見事なミドルシュートで得点。１点差に迫ったが、結局、FW倉中悠駕（３年）ひとりに４発を食らい、2014年度に記録した過去最高と並ぶベスト４進出を逃した。
ダブルボランチの一角で先発し、広い視野や冷静な判断で中盤を支えた中村は試合後、やはり冷静に取材に対応した。敗戦はとてつもなく悔しいはずだ。ただ、しっかりと自分の気持ちを整理した上で、次のように語った。
「３年間スタンドで終わる可能性も全然ありましたし、この１年間を振り返ってみれば、本当に濃密な時間でした。野口（慶人）君とかと１年間ずっと競争していたので、３年生のおかげです。今日、神村とできて、基準を知れた経験が来年に活きると思うので、この１年間頑張って良かったなと思っています」
日本代表のレジェンドでもある父が、長きに渡って本拠地としてプレーした等々力は特別な場所である。「等々力に懸ける想いは他の人と全然違う」のは当然だ。
「中１日で毎回、等々力でできるのは本当に幸せなことだなと思いましたし、何回やっても本当に特別な場所です。もっともっとここで自分が…今大会は得点とかを取れなかったですけど、もっともっと新しい形で自分が成長できるスタジアムにしたいです。絶対にここに来てリベンジしたいです」
一方で、「中村憲剛の息子」として否が応でも注目を集め、プレッシャーがのしかかった。
「今日、等々力でやったり、お父さんがサッカー選手だったりとか…自分が戦う上で色んな声もありましたし、始まる前は不安もありましたけど、それじゃ意味ないなと思って。だったら自分の大会にしようと。２年生ですけど、もっともっと自分が成長できる大会にしようとずっと前向きに考えていました。結果的に今大会３試合できて、マインドの部分でも選手としても成長できたと思います」
今後に向けて、中村は「１年間を通して自分がチームを引っ張る存在になりたい。もっともっと成長して、チームを勝たせられる存在になりたいです」と誓った。等々力、そしてもう１つの聖地、国立でレベルアップした姿を見せるために。最上級生としての覚悟はもう固まっている。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
