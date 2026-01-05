久保建英が絶妙アシスト！２戦連続の得点関与でMOMに選出！新監督初陣のソシエダは強豪アトレティコと１−１ドロー、20歳のDF喜多壱也は初のベンチ入りも出番なし
現地１月４日に開催されたラ・リーガの第18節で、久保建英を擁するレアル・ソシエダが強豪アトレティコ・マドリーとホームで対戦した。
ペッレグリーノ・マタラッツォ新監督の初陣となるこの一戦で、前節に今季２点目を決めた久保は４−４−２の右サイドハーフで先発出場。サンセ（Bチーム）に所属する20歳のDF喜多壱也が初めてベンチ入りを果たした。
ソシエダは16分、メンデスが際どいシュートを放つも、GKオブラクにセーブされる。
その後も押し込み、39分には、久保が右サイドからドリブルでえぐり、ラストパス。決定機を作り出したが、オジャルサバルのドリブルが枠を捉えられない。
後半に入って50分、ジュリアーノ・シメオネのクロスから元ソシエダのスルロットにヘディングシュートを叩き込まれ、先制を許す。
それでも、その５分後、久保が右サイドからドリブルで持ち込み、左足のアウトサイドでファーサイドへ絶妙のパス。これを受けたゲデスがネットを揺らし、試合を振り出しに戻す。久保は今季２つ目のアシストで、２戦連続の得点関与となった。
74分には、メンデスからパスを受けた久保が、ゴール右下に狙いすましたシュートを放つも、名手オブラクにセーブされる。
久保が89分でベンチに下がったなか、このまま１−１で終了した。なお、躍動した久保がマン・オブ・ザ・マッチに選出。喜多は出番なしに終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保がアウトサイドキックで絶妙アシスト
