「これ、マナー違反？」カフェは変人たちの博覧会→店員も呆れる珍客「グルメなヤギ」の生態とは【作者に聞く】
働く日々の中で遭遇する理不尽や哀愁を漫画にし、X(Twitter)で多くの共感を集めている青木ぼんろさん(@aobonro)。今回紹介する『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』では、日常使いしているカフェで目撃した「珍客」のエピソードなどが描かれ、その独特な着眼点が話題を呼んでいる。変な人を引き寄せてしまう作者の特殊能力と、カフェ店員が名付けた衝撃のあだ名について、青木さんに話を聞いた。
■怒鳴る人を終点まで追跡する執念
漫画には「離席中にカップを下げられてしまう」といったカフェでの悲哀や、個性的なおじさんたちが登場する。これらはすべて実体験だというから驚きだ。なぜこれほどまでに変わった人と遭遇するのか。青木さんによれば、向こうからやってくるだけでなく、自分から出会いに行っている側面もあるという。その探求心は凄まじく、仕事帰りの電車で怒鳴っている人を見かけた際、その怒りがいつ収まるのかを見届けるためだけに、最寄り駅で降りずに終点近くまでついて行ったこともあるそうだ。単なる観察者を超えた、狂気すら感じるエピソードである。
■新聞を食べるヤギ？カフェの困った常連客
よく利用するカフェには、さらに強烈なキャラクターも存在する。青木さんが目撃したのは、新聞を切り抜いてノートにまとめている常連客だ。熱心にスクラップするのは個人の自由だが、問題はその後の行動にある。なんとこの客、切り抜き終わってズタズタになった新聞のゴミを、そのままグラスの返却口に置き去りにしていくのだという。店舗側にとっては迷惑極まりない行為だが、最近になってその客がスタッフの間で「グルメなヤギ」というあだ名で呼ばれていることを知った青木さん。迷惑客さえもユーモアで包み込む、店員たちのネーミングセンスに脱帽だ。
