◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

第102回箱根駅伝が2日、3日に行われ、帝京大学が総合9位で3年連続のシード権を獲得。往路17位と苦しいスタートとなるも、復路での驚異的な巻き返しでシード権争いを制しました。

3日の復路をシード権ライン10位と4分15秒差の17位でスタート。いずれも区間上位で走り、じわじわ順位を上げて、9区終了時では10位と13秒差の11位まで浮上します。

復路一斉スタートのため、すでにシード権を争う日本大学と中央学院大学より前でレースを展開。10区の鎗田大輝選手（4年）は見えない敵との戦いとなります。

鎗田選手にとって最初で最後の箱根路。運営管理車の中野孝行監督から、「たった1回だけどすごく価値のある箱根だぞ。いいな、鎗田！よし！カメラマンにぶつかるくらいの気持ちでいっとけ」と激励を受けます。

すると帝京大学は、10区13.5キロ地点で9位に浮上。それでも、中野監督は「秒差だ秒差。まだわからない」と表情を緩めません。

ゴールまで残り1kmを切ったラストスパートでは、再び中野監督が鎗田選手を熱く鼓舞。

「鎗田！ここだ！頼むぞ！最後まで！お前にかかってるんだ！いけ！思い切ってゴールに飛び込め！」

さらにゴール先で待つチームメートは「ガチ頼む。マジで」と祈りながら到着を待ちます。

鎗田選手は区間5位の走りを見せ、8番手でフィニッシュ。その後、順位確定まで約2分間待って、総合9位が確定。往路17位からのシード権獲得という、大会史上初となる奇跡の大逆転劇を見せました。