東京映画記者会（日刊スポーツなど在京スポーツ紙7紙の映画担当記者で構成）が選ぶ、第68回（25年度）ブルーリボン賞ノミネートが4日、決定した。

25年11月24日に実写日本映画興行収入（興収）記録を22年ぶりに更新し181億円を突破した、吉沢亮（31）の主演映画「国宝」が、5部門8ノミネートで最多ノミネートとなった。同作は、25年12月28日発表の日刊スポーツ映画大賞で作品賞、李相日監督（51）の監督賞、吉沢の主演男優賞、田中泯（80）の助演男優賞など史上初の6冠に輝いた。ブルーリボン賞でも、吉沢と田中のほか横浜流星（29）と渡辺謙（66）が助演男優賞、寺島しのぶ（53）と森七菜（24）が助演女優賞にノミネートされた。

また、日刊スポーツ映画大賞で石原裕次郎賞を受賞した妻夫木聡（45）の主演映画「宝島」（大友啓史監督）と、北川景子（39）の主演映画「ナイトフラワー」（内田英治監督）が5部門で続いた。その3作品を、山田裕貴（35）の主演映画「爆弾」（永井聡監督）と「TOKYOタクシー」（山田洋次監督）が4部門で追う。

今月下旬までに各賞を決定し、授賞式を2月中旬に都内で開催する。

◆作品賞 「劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」「国宝」「宝島」「でっちあげ 〜殺人教師と呼ばれた男」「TOKYOタクシー」「遠い山なみの光」「ナイトフラワー」「爆弾」「フロントライン」「港のひかり」

◆監督賞 内田英治、大友啓史、永井聡、山田洋次、李相日

◆主演男優賞 北村匠海、木村拓哉、鈴木亮平、舘ひろし、妻夫木聡、山田裕貴、吉沢亮

◆主演女優賞 北川景子、倍賞千恵子、広瀬すず、松たか子、吉永小百合

◆助演男優賞 窪田正孝、佐藤二朗、田中泯、横浜流星、渡辺謙

◆助演女優賞 井川遥、柴咲コウ、寺島しのぶ、広瀬すず、森田望智、森七菜

◆新人賞 大森元貴、黒崎煌代、渋谷龍太、鈴木唯、松谷鷹也

◆外国作品賞 「ANORA アノーラ」「F1／エフワン」「エミリア・ペレス」「教皇選挙」「サブスタンス」「ジュラシック・ワールド／復活の大地」「ズートピア2」「名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN」「ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング」「ワン・バトル・アフター・アナザー」

（50音順。主演男優賞は同票数により7人、助演女優賞は6人ノミネート）