¡ÖÂè68²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×¤Î³ÆÉôÌç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤¬·èÄê¡¡£²·îÃæ½Ü¤Ë¼ø¾Þ¼°
¡¡Åìµþ±Ç²èµ¼Ô²ñ¡Êºßµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ£·»æ¤Î±Ç²èÃ´Åöµ¼Ô¤Ç¹½À®¡Ë¤¬ÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ö¡ÖÂè£¶£¸²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×¤Î³ÆÉôÌç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤¬¤³¤Î¤Û¤É·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚºîÉÊ¾Þ¡Û¡Ö·à¾ìÈÇ£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Å£Ò¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÖÊõÅç¡×¡Ö¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡¡¡Á»¦¿Í¶µ»Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡×¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡ÖÇúÃÆ¡×¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡×¡Ö¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡×
¡Ú³°¹ñºîÉÊ¾Þ¡Û¡Ö£Á£Î£Ï£Ò£Á¡¡¥¢¥Î¡¼¥é¡×¡Ö£Æ£±¡Ê£Ò¡Ë¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡×¡Ö¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥Ú¥ì¥¹¡×¡Ö¶µ¹ÄÁªµó¡×¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡×¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡×¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿£Á¡¡£Ã£Ï£Í£Ð£Ì£Å£Ô£Å¡¡£Õ£Î£Ë£Î£Ï£×£Î¡×¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡×¡Ö¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡×
¡Ú¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡ÛËÌÂ¼¾¢³¤¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¿¥¯¥·¡¼¡×ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ö·à¾ìÈÇ£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Å£Ò¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×´Ü¤Ò¤í¤·¡Ö¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡×ºÊÉ×ÌÚÁï¡ÖÊõÅç¡×»³ÅÄÍµµ®¡ÖÇúÃÆ¡×µÈÂôÎ¼¡Ö¹ñÊõ¡×
¡Ú¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡ÛËÌÀî·Ê»Ò¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¿¥¯¥·¡¼¡×¹À¥¤¹¤º¡Ö¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡×¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¾¾¤¿¤«»Ò¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¡¡£±£Ó£Ô¡¡£Ë£É£Ó£Ó¡×µÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×
¡Ú½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡Û·¦ÅÄÀµ¹§¡ÖÊõÅç¡×º´Æ£ÆóÏ¯¡ÖÇúÃÆ¡×ÅÄÃæÞ£¡Ö¹ñÊõ¡×²£ÉÍÎ®À±¡Ö¹ñÊõ¡×ÅÏÊÕ¸¬¡Ö¹ñÊõ¡×
¡Ú½õ±é½÷Í¥¾Þ¡Û°æÀîÍÚ¡ÖÊ¿¾ì¤Î·î¡×¼Æºé¥³¥¦¡Ö¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡¡¡Á»¦¿Í¶µ»Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡×»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ö¹ñÊõ¡×¹À¥¤¹¤º¡ÖÊõÅç¡×¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¿¹¼·ºÚ¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡×
¡Ú´ÆÆÄ¾Þ¡ÛÆâÅÄ±Ñ¼£¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×ÂçÍ§·¼»Ë¡ÖÊõÅç¡×±Ê°æÁï¡ÖÇúÃÆ¡×»³ÅÄÍÎ¼¡¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¿¥¯¥·¡¼¡×ÍûÁêÆü¡Ö¹ñÊõ¡×
¡Ú¿·¿Í¾Þ¡ÛÂç¿¹¸µµ®¡Ö¡ô¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡×¹õºêßêÂå¡Ö¸«¤Ï¤é¤·À¤Âå¡×½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×ÎëÌÚÍ£¡Ö¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¾¾Ã«ÂëÌé¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×
¡¡Åìµþ±Ç²èµ¼Ô²ñ¤Ïº£·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤Ë³Æ¾Þ¤ò·èÄê¡£¼ø¾Þ¼°¤Ï£²·îÃæ½Ü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£