【夫に間違いありません 第1話】聖子（松下奈緒）、夫・一樹（安田顕）が事故死するも1年後に姿を現す
【モデルプレス＝2026/01/05】女優の松下奈緒が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」（毎週月曜よる10時〜※初回拡大スペシャル）が、1月6日にスタートする。
【写真】事故死するも1年後に姿を現した夫の姿
本作の主人公・朝比聖子のもとから、ある日突然、夫が姿を消した。2人の子どもと義母の面倒を見ながら“あさひおでん”を切り盛りし、行方不明になった夫を探す聖子だったが、1カ月後、警察に呼ばれて告げられたのは「夫が川で事故死した」という事実。しかし、その1年後、亡くなったはずの夫が目の前に現れ、物語が展開される。聖子を松下が、その夫・一樹を安田顕が演じる。
朝比聖子（松下）の目の前から夫・一樹（安田）が、ある日こつぜんと姿を消した。1カ月が経ったある日、聖子の元に警察から1本の電話がかかってくる。川の下流で水死体が発見され、所持品から一樹の免許証が見つかったという。事故による溺死だという遺体は、もはや顔が判別できる状態ではなかったものの、駆けつけた聖子は、ある身体的な特徴から遺体が一樹本人だと確信し「夫に間違いありません」と告げ、ショックのあまりその場で泣き崩れてしまう。
一年後、聖子は長男の栄大（山崎真斗／※「崎」は正式には「たつさき」）と長女の亜季（吉本実由）を育て、同居する義母・いずみ（朝加真由美）の面倒を見ながら、先代から続くおでん屋『あさひおでん』の看板を守り続けていた。そんなある日、店の休憩時間に聖子が遅めの昼食を取ろうとしていると、自宅とつながった店の方から何やら物音が。様子を見に行くと、そこに立っていたのは、死んだはずの一樹だった。
よもや現実とは思えず呆然とする聖子に、一樹は家族を置いて出て行ったことを涙ながらに謝罪。そんな夫に呆れながらも、もう一度家族みんなで暮らせる喜びを噛みしめる聖子だったが、次の瞬間、自分が「遺体の誤認」という大きな間違いを犯したことに気づく。「今すぐ警察へ行こう」と告げた聖子だったが、保険金を受け取ったと知った一樹は…。
そんな中、聖子は同じように行方不明の夫を探す葛原紗春（桜井ユキ）と出会う。
◆松下奈緒主演「夫に間違いありません」
◆「夫に間違いありません」第1話あらすじ
