¡ÖÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¡×¤Ë¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬¡ª¡Ä¹³Áè½ª·ëÀë¸À¤ò·Ð¤Æ¡íÂåÂØ¤ï¤ê¡í¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°Ãæ¡ÚÆâËë¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
´´Éô¤¬½¸·ë¤·¡¢¹â»³À¶»ÊÁêÃÌÌò¤âÄ¾¡¹¤Ë»²²Ã
12·îÃæ½Ü¡¢ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¤Ë¤¢¤ëÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÎÆó¼¡ÃÄÂÎ¡¦Ï»ÂåÌÜÀ¶¿å°ì²È¤ÎËÜÉô¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÀÅ²¬¸©·Ù¤ò´Þ¤á¡¢Á´¹ñ¤«¤é60¿Í¤â¤ÎÁÜºº°÷¤¬½¸·ë¤··Ù²ü¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤«¡¢Ä¾Î©ÉÔÆ°¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ëÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Î´´Éô¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï»ÊÇ¦ÁÈÄ¹¡Ê83¡Ë¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Î¡Ø»ö»Ï¤á¼°¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££´·î¤Ë¼ãÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤¿郄»³À¶»ÊÁêÃÌÌò¡Ê78¡Ë¤â»Ñ¤ò¸«¤»¡¢·òºß¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¹±Îã¤Î¥«¥é¥ª¥±Âç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½÷À¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤â»²²Ã¤·¡¢²ÏÅç±Ñ¸Þ¤Î¡Ø»þÂå¤ª¤¯¤ì¡Ù¤ä¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤Î¡Ø»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤ò¤Þ¤«¤»¡Ù¤Ê¤É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê»³¸ýÁÈ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
£¹»þ¤´¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»ö»Ï¤á¼°¤Ï¥«¥é¥ª¥±Âç²ñ¤ò´Þ¤á14»þÈ¾Á°¤Ë½ªÎ»¡£´´Éô¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¡¢»ÊÁÈÄ¹¤Ïµ¢Ï©¤Ë½¢¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡Ç25Ç¯¤ÏÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö·ãÆ°¤Î°ìÇ¯¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££´·î¤Ë¤Ï¡¢¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤È¤Î´Ö¤Ç¡Ç15Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ¬Îö¹³Áè¤ò¡Ö½ª·ë¤µ¤»¡¢º£¸å¤Ï°ìÀÚ¤Î¤â¤á»ö¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÀÀÌó½ñ¤òÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ËÄó½Ð¡£10Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À¹³Áè¤Ë¡¢°ìÊýÅª¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÌð·Ñ¤®Áá¤ËÁÈ¿¥¤Î¼ãÊÖ¤ê¿Í»ö¤òÃÇ¹Ô¡£ÃÝÆâ¾ÈÌÀ»á¡Ê65¡Ë¤Î¼ãÆ¬¾º¿Ê¤Ê¤É¡¢²Æ¤Þ¤Ç¤Î£´¥õ·î´Ö¤Ç£¸¿Í¤ò¼¹¹ÔÉôÆþ¤ê¤µ¤»¤¿¡£
º£²ó¤Î»ö»Ï¤á¼°¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤ÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹³Áè¤¬·ã²½¤·¤¿¡Ç19Ç¯¤«¤é¡ÖÇ¼²ñ¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï½¾Íè¤Î¡Ö»ö»Ï¤á¼°¡×¤ËÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¡£ÉþÁõ¤â¥¹¡¼¥Ä¤«¤éÏÂÁõ¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¸¶ÅÀ²óµ¢¤«¤é¡¢¡í¹³Áè½ª·ë¡í¤òÆâ³°¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Î»×ÏÇ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¡£
¶¯°ú¤Ê¹³Áè½ª·ëÀë¸À¤È¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤ë·ì¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¡£¤½¤ÎÆó¤Ä¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼·ÂåÌÜ¤ÎÃÂÀ¸¡×¤À¡£
¡Ö¡Ç05Ç¯¤Î»ÊÁÈÄ¹ÂÎÀ©È¯Â¤«¤é20Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂåÂØ¤ï¤ê¤Ø¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¾ã³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹³Áè¤ò½ª¤ï¤é¤»¡¢ÁÈ¿¥¤Î¼ãÊÖ¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
»ÊÁÈÄ¹¤Ï¡ØÁíºÛ¡Ù¤È¤¤¤¦¿·¥Ý¥¹¥È¤Ë½¢¤¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éÃÝÆâ¼ãÆ¬¤Ë¤½¤ÎºÂ¤ò¾ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤Þ¤Ç»±²¼ÁÈ¿¥¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁíºÛÀ©¤ò¡¢¡Ç25Ç¯¤À¤±¤Ç£µÃÄÂÎ¤ËÆ³Æþ¡£Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÎÃæ³ËÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¹°Æ»²ñ¤Ë¤âÁíºÛÀ©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î²¼ÃÏºî¤ê¤È¸«¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê»³¸ýÁÈ·ÏÁÈ¿¥´Ø·¸¼Ô¡Ë
¼ÂºÝ¡¢»ö»Ï¤á¼°Ä¾Á°¤Ë¡Ö¸å·Ñ»ØÌ¾¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Î®¤ì¡¢·Ù»¡Åö¶É¤¬Î¢¼è¤ê¤ËËÛÁö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ë²ÌÅª¤ËÆ°¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ù»ëÄ£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¡Ç26Ç¯Ãæ¤ËÂåÂØ¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖË½ÂÐ²Ý¤ÎÁÜºº°÷¤¬½»µÈ²ñ¤ä°ðÀî²ñÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤â¾ðÊó¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÆâ¾ð¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î£±·î¤Ç»Ê¤â80ÂåÈ¾¤Ð¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¡£¼ãÆ¬¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÃÝÆâ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÂ¾ÃÄÂÎ¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼·ÂåÌÜ½¢Ç¤¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÏ¤Ê¤é¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³°ËÙ¤ÏËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ÄÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜºÇÂç¤ÎË½ÎÏÃÄ¤¬Âç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2026Ç¯1·î2Æü¡¦9Æü¡¦16Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê