72万回以上再生され5万以上の「いいね」を獲得しているのは、飼い主にお返事する猫の様子。可愛すぎるお返事に、視聴者からは「やっぱ家いるわ。ってなってまうやん！」「こんな子がいるんだから、早く帰ってこなきゃ」「可愛く返事されたら仕事行きたくなくなっちゃう」などのコメントが殺到していました。

【動画：愛猫に『お仕事行ってくるね』と伝えた結果…心奪われる『可愛すぎるお返事』】

家を出る前のあいさつ

TikTokアカウント「フロンタールさんと一緒」に投稿されたのは、飼い主さんが元保護猫のフロンタールちゃんに「お仕事行ってくるね」と声をかけたときの様子。そのときのフロンタールちゃんはちょっと眠たかったのか、目を閉じかけていたとのことです。

声をかけられたフロンタールちゃんは、きちんと飼い主さんに顔を向け、一度きゅっと目を閉じてから小さな声で「はい」とお返事。聞こえるか聞こえないくらいのサイレントボイスでしたが、口は動いていたため返事をしたのは確実だったそうです。

頼もしいお返事も

優しいお返事をもらった飼い主さんは、続けて「お留守番よろしくね」と伝えたとのこと。まだ眠いのか、目を閉じたままのフロンタールちゃんはしばし動かなかったといいます。しかし、ちゃんとわかっていることを伝えたかったのか、今度は大きな声で「はい」とお返事したそうです。

穏やかな表情で「はい」とはっきりお返事をするフロンタールちゃんは、きっと飼い主さんが仕事へ行くことも、そして必ず帰宅することも理解している様子だったそう。「留守のあいだは私に任せて、安心して行ってらっしゃい」という気持ちでいたのかもしれません。とても頼もしいです！

ただいまもできるフロンタールちゃん

穏やかに「行ってらっしゃい」をするフロンタールちゃんですが、「おかえり」のときはもう少し情熱的なようです。ドアまでお出迎えに来て「早く早く」とでも言いたげにしっぽをピーンと立てて熱烈な「おかえり！」を表現するそうですよ。

フロンタールちゃんは、飼い主さんのお子さまにも大人の対応をする猫さんなのだそう。好きなように触らせてあげたり、お昼寝をしているときはパトロールをしたり…。とても落ち着いた、優しい猫さんのようですね。

フロンタールちゃんの可愛すぎるお返事を聞いた視聴者からは、「クールな顔に似合わず可愛いすぎる声」「2回目声裏返ったみたいで可愛い」などのコメントも寄せられていました。

TikTokアカウント「フロンタールさんと一緒」には、玄関まで来てお出迎えしてくれるときなど、喜びを全身で表現するフロンタールちゃんの姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「フロンタールさんと一緒」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。