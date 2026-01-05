キタキタキターーーッ！！【マクドナルド】すみっコの可愛さに癒されて♡「新作ハッピーセット」

【マクドナルド】から新作ハッピーセット®として「すみっコぐらし」の可愛いおもちゃが登場中。1月9日からの第3弾では、第1弾でお目見えした、ときめき & 癒しの世界観が広がるお店風のおもちゃが再びラインナップします。思わず全種類揃えたくなるかも。今回はそんなおもちゃを、シークレットも含めて紹介します。

暖簾がかかった和な雰囲気の「しろくまのおでんのお店」

ハチマキ & エプロン姿のしろくまがとってもキュートなこちら。ケースには暖簾がかかったおでんのお店が広がっており、おでんの具材やメニュー表まで細かく再現されています。ミニチュア好きの心もきっとくすぐられるはず。ケースの外側もさりげなく屋台仕様になっていて、ケースを閉じたまま飾るだけでも可愛いかも。

優しい色合いに癒されそうな「ぺんぎん？ のやさいとくだもののお店」

色とりどりの野菜と果物が並んだ、青果店が楽しめるこちら。ポスターやダンボール箱なども描かれている、可愛いながらリアルなつくりになっています。すみっコぐらしの世界観に合った、優しいタッチや色合いもポイント。眺めているだけでも癒されそうです。

ねこらしい要素を散りばめた「ねこのベーカリー」

ねこらしいお魚パンの看板が立てかけられた、ベーカリーのお店がこちら。奥にある釜もねこ風デザインになっている、ねこ好きにはたまらない可愛さがあります。お手伝いさんもいる賑やかな店内には、美味しそうなパンが陳列。手持ちのすみっコぐらしのアクスタやマスコットなどと一緒に並べれば、より賑やかに飾れそうです。

1種類だけあるシークレットの「とかげのフラワーショップ」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「ひみつのおもちゃキターーーーッッッ！！！」と大興奮した、全5種類のうち1つだけシークレットで登場しているおもちゃがこちら。お店の中には華やかなお花が並んでいて、淡いパープルの上品な色合いもキュートです。店内にはラッピング用のリボンも置いてあるリアルさもポイント。ぜひシークレットも狙ってみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino