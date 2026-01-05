日本維新の会の藤田文武共同代表が4日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「こんな適当なことを誰に取材して書いてるんですか」と、一部報道に対して怒りをぶちまけた。



藤田氏は、党内から「徴兵制を復活すべきだ」との声もあるとした記事を引用し「担当者にも確認しましたが、党の調査会をはじめとする様々な意見交換の場で、徴兵制復活との意見は一度も聞いたことがないし、話題にすら出たこともない」と完全否定した。



さらに、別のポストでは、記事を伝えた報道機関を名指しし「党の会合でも一度も出たことのない意見や議題を、あたかも党内の有力な意見のように書く」「こんな記事の書き方が許されるなら、なんでもありの世界。取材能力の劣化か、恣意的な印象操作か、いずれにしても酷い話です」と猛批判した。



同党の石平参院議員は同日、Xで藤田氏のポストを引用し「私も当選して以来、維新の会の安全保障や国防にかんするあらゆる調査会や勉強会に細く出席しているが、いわゆる『徴兵制』にかんする党内意見や議論を聞いたことは一度もない。『徴兵制』という言葉さえ耳にしたことはない。大手メディアは、100％のデマを流すまでに堕落しているのか？？！（原文ママ）」と疑問を投げかけた。



（よろず～ニュース編集部）