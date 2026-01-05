

「豊臣兄弟！グランドプレミア in 愛知・名古屋」集合写真

仲野太賀、池松壮亮、浜辺美波、白石聖、坂井真紀、宮澤エマ、倉沢杏菜が、１月４日に放送開始した大河ドラマ『豊臣兄弟！』のパブリックビューイングイベント「グランドプレミア in 愛知・名古屋」に出席した。

主人公、天下人の弟・豊臣秀長を演じる仲野太賀は、「素晴らしい幕開けを名古屋の地で迎えることができて、最高の気分です」とコメント。また、豊臣秀吉を演じる池松壮亮は、「豊臣兄弟が生まれ育ったこの中村の地で、ご来場の皆様に初回の放送を見届けていただけたことに、心から感謝しています」と感謝を伝えた。

トークショーの模様は、NHK総合で1月10日に中部7県向け、１月17日深夜に全国放送の予定。

仲野太賀コメント

オファーをいただいた日から数年、ついに第１回を全国の皆様に見ていただける時が来たんだ、という感動で、今日は本当に胸が高鳴りました。ステージで会場の皆さんの熱気をじかに感じて、僕たちの作ってきた「豊臣兄弟！」の“体温”みたいなものが伝わったのかなと思えたのも、すごくうれしかったです。ドラマにおいては、放送後すぐに作品のリアクションを直接もらえることはめったにないので、ものづくりの醍醐味をかみしめて、ジンときました。素晴らしい幕開けを名古屋の地で迎えることができて、最高の気分です。今日、皆さんからもらったパワーを糧に、このチームで最高の作品を作っていきたいと思いますので、今後とも、どうぞ宜しくお願いします！

池松壮亮コメント

これまでにも「豊臣兄弟！」という作品にとって大きなイベントがありましたが、今作がついに外に出て、皆様に見ていただけたという意味で、今日この日は、本当に大きな大きな節目の日でした。豊臣兄弟が生まれ育ったこの中村の地で、ご来場の皆様に初回の放送を見届けていただけたことに、心から感謝しています。皆さまからいただいた拍手や笑顔は、我々キャスト、スタッフ、チームみんなの力になって、必ず作品に乗っていくものだと思いました。また明日から、一年間面白いドラマをお届けできるようみんなで頑張っていきますので、是非これからもご覧いただけたら幸せです。