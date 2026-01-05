¾¾²¼Æà½ï¼ç±é ¡È°äÂÎ¤Î¸íÇ§¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¾×·â¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ùº£Ìë¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¾¾²¼Æà½ï¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬5Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬1Ç¯¸å¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿É×¡¦°ì¼ù¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢°äÂÎ¤Î¸íÇ§¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿É×¤ÎÊÝ¸±¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Î»õ¼Ö¤¬¶¸¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë½÷À¤¬²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤áÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÈæÀ»»ÒÌò¤Î¾¾²¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ò»ý¤Ä²ÈÂ²¤Î²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ»»Ò¤È¸òÎ®¤ò»Ï¤á¤ë³ë¸¶¼Ó½ÕÌò¤Ëºù°æ¥æ¥¡¢²ø¤·¤¤¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÄÉ¤¦¥´¥·¥Ã¥×»ï¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Å·Æ¸ÌïÀ¸Ìò¤òµÜÂôÉ¹µû¤¬±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿Êª¸ì¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ë¡ÈÉ×¡ÉÌò¤Ë¤Ï°ÂÅÄ¸²¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Ä«ÈæÀ»»Ò¤ÎÁ°¤«¤éÉ×¡¦°ì¼ù¡Ê°ÂÅÄ¡Ë¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤³¤Ä¤¼¤ó¤È»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£1¤«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢À»»Ò¤Î¸µ¤Ë·Ù»¡¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Àî¤Î²¼Î®¤Ç¿å»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢½ê»ýÉÊ¤«¤é°ì¼ù¤ÎÌÈµö¾Ú¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÅ®»à¤À¤È¤¤¤¦°äÂÎ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä´é¤¬È½ÊÌ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿À»»Ò¤Ï¡¢¿ÈÂÎÅª¤ÊÆÃÄ§¤«¤é°äÂÎ¤¬°ì¼ùËÜ¿Í¤À¤È³Î¿®¡£¡ÖÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹ð¤²¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤ê¤½¤Î¾ì¤Çµã¤Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é1Ç¯¸å¡¢À»»Ò¤ÏÄ¹ÃË¡¦±ÉÂç¡Ê»³ºê¿¿ÅÍ¡Ë¤ÈÄ¹½÷¡¦°¡µ¨¡ÊµÈËÜ¼ÂÍ³¡Ë¤ò°é¤Æ¡¢Æ±µï¤¹¤ëµÁÊì¡¦¤¤¤º¤ß¡ÊÄ«²Ã¿¿Í³Èþ¡Ë¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÂå¤«¤éÂ³¤¯¤ª¤Ç¤ó²°¡Ö¤¢¤µ¤Ò¤ª¤Ç¤ó¡×¤Î´ÇÈÄ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢À»»Ò¤¬µÙ·ÆÃæ¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Âð¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Å¹¤ÎÊý¤«¤é²¿¤ä¤éÊª²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»à¤ó¤À¤Ï¤º¤Î°ì¼ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤è¤â¤ä¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤ºÊòÁ³¤È¤¹¤ëÀ»»Ò¤Ë¡¢°ì¼ù¤Ï²ÈÂ²¤òÃÖ¤¤¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼Õºá¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤ËÊò¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊë¤é¤»¤ë´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ëÀ»»Ò¡£¤·¤«¤·¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤¬¡Ö°äÂÎ¤Î¸íÇ§¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¡Öº£¤¹¤°·Ù»¡¤Ø¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ëÀ»»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿°ì¼ù¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤°ì¸À¤òÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À»»Ò¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÉ×¤òÃµ¤¹³ë¸¶¼Ó½Õ¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË22»þÊüÁ÷¡£
¢¨»³ùõ¿¿ÅÍ¤Î¡Öºê¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬1Ç¯¸å¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿É×¡¦°ì¼ù¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢°äÂÎ¤Î¸íÇ§¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿É×¤ÎÊÝ¸±¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Î»õ¼Ö¤¬¶¸¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë½÷À¤¬²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤áÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÈæÀ»»ÒÌò¤Î¾¾²¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ò»ý¤Ä²ÈÂ²¤Î²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ»»Ò¤È¸òÎ®¤ò»Ï¤á¤ë³ë¸¶¼Ó½ÕÌò¤Ëºù°æ¥æ¥¡¢²ø¤·¤¤¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÄÉ¤¦¥´¥·¥Ã¥×»ï¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Å·Æ¸ÌïÀ¸Ìò¤òµÜÂôÉ¹µû¤¬±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿Êª¸ì¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ë¡ÈÉ×¡ÉÌò¤Ë¤Ï°ÂÅÄ¸²¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä«ÈæÀ»»Ò¤ÎÁ°¤«¤éÉ×¡¦°ì¼ù¡Ê°ÂÅÄ¡Ë¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤³¤Ä¤¼¤ó¤È»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£1¤«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢À»»Ò¤Î¸µ¤Ë·Ù»¡¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Àî¤Î²¼Î®¤Ç¿å»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢½ê»ýÉÊ¤«¤é°ì¼ù¤ÎÌÈµö¾Ú¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÅ®»à¤À¤È¤¤¤¦°äÂÎ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä´é¤¬È½ÊÌ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿À»»Ò¤Ï¡¢¿ÈÂÎÅª¤ÊÆÃÄ§¤«¤é°äÂÎ¤¬°ì¼ùËÜ¿Í¤À¤È³Î¿®¡£¡ÖÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹ð¤²¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤ê¤½¤Î¾ì¤Çµã¤Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é1Ç¯¸å¡¢À»»Ò¤ÏÄ¹ÃË¡¦±ÉÂç¡Ê»³ºê¿¿ÅÍ¡Ë¤ÈÄ¹½÷¡¦°¡µ¨¡ÊµÈËÜ¼ÂÍ³¡Ë¤ò°é¤Æ¡¢Æ±µï¤¹¤ëµÁÊì¡¦¤¤¤º¤ß¡ÊÄ«²Ã¿¿Í³Èþ¡Ë¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÂå¤«¤éÂ³¤¯¤ª¤Ç¤ó²°¡Ö¤¢¤µ¤Ò¤ª¤Ç¤ó¡×¤Î´ÇÈÄ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢À»»Ò¤¬µÙ·ÆÃæ¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Âð¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Å¹¤ÎÊý¤«¤é²¿¤ä¤éÊª²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»à¤ó¤À¤Ï¤º¤Î°ì¼ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤è¤â¤ä¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤ºÊòÁ³¤È¤¹¤ëÀ»»Ò¤Ë¡¢°ì¼ù¤Ï²ÈÂ²¤òÃÖ¤¤¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼Õºá¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤ËÊò¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊë¤é¤»¤ë´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ëÀ»»Ò¡£¤·¤«¤·¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤¬¡Ö°äÂÎ¤Î¸íÇ§¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¡Öº£¤¹¤°·Ù»¡¤Ø¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ëÀ»»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿°ì¼ù¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤°ì¸À¤òÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À»»Ò¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÉ×¤òÃµ¤¹³ë¸¶¼Ó½Õ¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË22»þÊüÁ÷¡£
¢¨»³ùõ¿¿ÅÍ¤Î¡Öºê¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×