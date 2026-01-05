J１名古屋のMF稲垣祥（３４）が４日、東京・練馬区で恒例の「稲垣祥サッカークリニック」（主催・練馬区サッカー協会、主管・練馬区少年サッカー連盟、協力・株式会社ジェイプランニング、株式会社グラスルーツ、ＴＯＲＴＵＧＡ、協力・ニューバランス、大塚製薬株式会社）を開催した。今年で７回目となるサッカー教室。練馬区出身の稲垣が地元に恩返しをという思いで続けている。小学生約１００人が参加し、「クロスからのシュート」をテーマに練習が行われた。

この日はＪ１川崎の ＤＦ三浦颯太（２５）もゲストで登場。日本代表経験のある２人が実戦的な指導を行なった。昨季自己最多となる１１得点を記録した稲垣はシュートにフォーカス。ポジショニング、動きの質をはじめ、ワンタッチシュートを身振りを交えて教えた。三浦はクロスの出し手として、仕掛けるタイミング、クロスを入れるタイミングやボールの質、相手との駆け引きについて解説した。

稲垣は「シュートは準備が全て。ゴールから逆算して動くことが大切」と話し、三浦は「クロスはなかを見る余裕と、味方を信じて出す勇気が必要」と明かし、

子供たちにエールも送っていた。プロ選手２人の直接指導に、参加者は真剣な眼差しで聞き入り、トレーニングに励んだ。得点が生まれるたびに大きな歓声が上がっていた。

◆稲垣 祥（いながき・しょう）１９９１年１２月２５日、東京・練馬区出身。３４歳。サウスユーベＦＣ、ＦＣ東京Ｕー１５むさし、帝京高、日本体育大から甲府、広島を経て名古屋。運動量豊富なボランチ。昨季のベストイレブンに選出された。

◆三浦 颯太（みうら・そうた）２０００年９月７日、東京・昭島市出身。ＦＣゴロアーズ、ＦＣ東京Ｕー１５むさし、帝京高、日本体育大から甲府、川崎。左利きのサイドバック。ポジショニング、タイミング、センターリングに定評がある。