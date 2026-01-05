東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ７紙で構成）が選ぶ第６８回ブルーリボン賞のノミネートが４日、決定した。

第５０回報知映画賞で作品賞、監督賞と合わせて３冠を獲得した「国宝」（李相日監督）が作品賞、監督賞、主演男優賞など最多５部門８ノミネート。「宝島」（大友啓史監督）と「ナイトフラワー」（内田英治監督）が５部門５ノミネートとなった。それに続くのが、「ＴＯＫＹＯタクシー」（山田洋次監督）、「爆弾」（永井聡監督）の４部門で混戦模様となっている。

主演男優賞に吉沢亮、主演女優賞には北川景子がノミネートされるなど、報知映画賞受賞者も候補入りした。今月下旬までに各賞を決定し、授賞式は２月中旬に都内で開催する。

【第６８回ブルーリボン賞各賞候補】※五十音順

（主演男優賞）北村匠海 「愚か者の身分」／木村拓哉「ＴＯＫＹＯタクシー」／ 鈴木亮平「劇場版ＴＯＫＹＯ ＭＥＲ〜走る緊急救命室〜南海ミッション」／舘ひろし「港のひかり」／妻夫木聡「宝島／山田裕貴「爆弾」／吉沢亮「国宝」

（主演女優賞）北川景子「ナイトフラワー」／倍賞千恵子「ＴＯＫＹＯタクシー」／広瀬すず「ゆきてかへらぬ」など／松たか子「ファーストキス １ＳＴ ＫＩＳＳ」／吉永小百合「てっぺんの向こうにあなたがいる」

（助演男優賞）窪田正孝「宝島」／佐藤二朗「爆弾」／田中泯「国宝」／横浜流星「国宝」／渡辺謙「国宝」

（助演女優賞）井川遥「平場の月」／柴咲コウ「でっちあげ 〜殺人教師と呼ばれた男」／寺島しのぶ「国宝」／広瀬すず「宝島」／森田望智「ナイトフラワー」／森七菜「国宝」など

（監督賞）内田英治「ナイトフラワー」／大友啓史「宝島」／永井聡「爆弾」／山田洋次「ＴＯＫＹＯタクシー」／李相日「国宝」

（新人賞）大森元貴「＃真相をお話しします」／黒崎煌代「見はらし世代」／渋谷龍太「ナイトフラワー」／鈴木唯「ルノワール」／松谷鷹也「栄光のバックホーム」

（作品賞）「劇場版ＴＯＫＹＯ ＭＥＲ〜走る緊急救命室〜南海ミッション」／「国宝」／「宝島」／「でっちあげ 〜殺人教師と呼ばれた男」／「ＴＯＫＹＯタクシー」／「遠い山なみの光」／「ナイトフラワー」／「爆弾」／「フロントライン」／「港のひかり」

（海外作品賞）「ＡＮＯＲＡ アノーラ」／「Ｆ１（Ｒ）／エフワン」／「エミリア・ペレス」／「教皇選挙」／「サブスタンス」／「ジュラシック・ワールド／復活の大地」

／「ズートピア２」／「名もなき者／Ａ ＣＯＭＰＬＥＴＥ ＵＮＫＮＯＷＮ」／「ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング」／「ワン・バトル・アフター・アナザー」