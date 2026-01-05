◇スペイン1部第18節 Rソシエダード1ー1Aマドリード（2026年1月4日 サンセバスチャン）

スペイン1部レアル・ソシエダードのサッカー日本代表MF久保建英（24）がW杯イヤー初戦となる4日の本拠アトレチコ・マドリード戦で先発出場。0ー1の後半10分、絶妙クロスからポルトガル代表FWゴンサロ・ゲデス（29）の同点ゴールをアシストするなど活躍。強豪相手に1ー1と引き分け、勝ち点1獲得に貢献。前節に続き2試合連続で今季2度目のマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）に輝いた。なお、移籍後初めてトップチームでベンチ入りしたBチーム所属のU-21日本代表DF喜多壱也（20）は出番なしに終わった。

新年初戦を迎えた久保はリーグ戦5試合連続で先発出場。マタラッツォ新監督初陣となり注目が集まる一戦でもスタメン起用。さらにBチーム所属のDF喜多がスペイン1部初のベンチ入りを果たした。

久保は前半39分、華麗なボールタッチで相手2人のマークを振り切って右サイドをドリブル突破。深い位置から左足アウトサイドで折り返しFWオヤルサバルの決定機をお膳立て。シュートは惜しくもポストの右へと外れてしまったが本拠サポーターを沸かせた。

すると、0ー1とリードを許した後半10分に同点ゴールをアシスト。カウンターから右サイドでタメを作りながらゆっくり攻め上がり、カットインすると見せかけ左足アウトサイドでグラウンダーのクロス。この絶妙パスをフリーで受けたFWゲデスがワントラップして右足一閃。1ー1の同点に追いつくと、今季2アシスト目となった久保はFWゲデスと肩を組んで喜びを爆発させた。

17位と低迷するチームは新体制となって一変。奪ってから縦に早いサッカーを展開。後半5分にFWセルロートに決められ先制を許すも、すぐに同点に追いつき1ー1のドロー。後半29分には久保にシュートチャンスが訪れたが、相手守護神GKオブラクに阻まれゴールならず。

逆転とはならなかったが久保はFWグリーズマンからボールを奪ってカウンターのチャンスを作るなど守備でも奮闘し、後半44分までプレー。勝ち点1獲得に貢献し、新監督へのアピールに成功した。