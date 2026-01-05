“春高バレー出場”蒔埜ひな、バスルームで神秘性漂う入浴カット 1st写真集の表紙解禁
高校時代に春高バレーへ出場した経験を生かし、TikTokで投稿する「バレー部あるある」動画で注目を集めている俳優の蒔埜ひな（21）の初となる写真集のタイトルが『蒔埜ひな1st写真集 環の光』（2月12日発売／光文社）に決定。このほど表紙カットも解禁した。
【写真】はだけたパジャマから美バストチラリ 蒔埜ひな写真集より
蒔埜は2024年7月に芸能界デビューした新進気鋭の俳優。清廉な雰囲気とアーティスティックな佇まいを併せ持つ存在感で、SNSを中心に支持を広げてきた。初写真集の舞台に選ばれたのは南国・沖縄。サンライズビーチで見せる水着姿や、水牛と触れ合う中でこぼれる無邪気な笑顔など、自然体の魅力が随所に収められている。
本作では、これまでのイメージを一歩進めた表現にも挑戦。大人の艶やかさを感じさせるランジェリーカットにも初めて臨み、「美麗さ」「可愛らしさ」「カッコよさ」「艶やかさ」と、シーンごとに表情を大きく変えていく。夢に向かって進む22歳の「煌めき感」を余すことなく切り取った内容となっている。
今回あわせて解禁された表紙カットは、柔らかな陽光に包まれたバスルームで撮影された入浴シーン。素肌がほのかに輝く神秘的な一枚で、蒔埜が持つ清らかさと奥行きのある表現力を直感的に感じさせる仕上がりだ。写真集のタイトル『環の光』には、彼女を取り巻く人や経験、そして未来へとつながる光の循環といった意味が込められているという。
蒔埜は「第一回目に情報解禁した際、多くの方から『おめでとう！』のメッセージが届いて、驚きとうれしい気持ちでいっぱいになりました！今でもその余韻が残っている状態ですが、ついに表紙カットとタイトル『環の光』が解禁。皆様にどんな反応をしていただけるか、ドキドキしています！表紙はきっと皆様の目に止まるようなカットだと思っているので、たくさんの方に気に入っていただけたらうれしいです！」とコメントしている。
蒔埜は、2004年2月12日生まれ。高知県出身。身長165センチ。趣味はカメラ、絵を描く、体を動かす、ピアノ、豆苗栽培 特技：スポーツ全般。高校時代には春高バレーに出場。2023年、「ミスオリエンタル日本大会」に出場し特別賞を含む計8賞を受賞。2024年7月に芸能界デビュー。TikTok の「バレー部あるある」動画で話題となる。短編映画『宍の涙』に主演・正木梨花役で出演。TVCM『兼松エンジニアリング』に出演中。
【写真】はだけたパジャマから美バストチラリ 蒔埜ひな写真集より
蒔埜は2024年7月に芸能界デビューした新進気鋭の俳優。清廉な雰囲気とアーティスティックな佇まいを併せ持つ存在感で、SNSを中心に支持を広げてきた。初写真集の舞台に選ばれたのは南国・沖縄。サンライズビーチで見せる水着姿や、水牛と触れ合う中でこぼれる無邪気な笑顔など、自然体の魅力が随所に収められている。
今回あわせて解禁された表紙カットは、柔らかな陽光に包まれたバスルームで撮影された入浴シーン。素肌がほのかに輝く神秘的な一枚で、蒔埜が持つ清らかさと奥行きのある表現力を直感的に感じさせる仕上がりだ。写真集のタイトル『環の光』には、彼女を取り巻く人や経験、そして未来へとつながる光の循環といった意味が込められているという。
蒔埜は「第一回目に情報解禁した際、多くの方から『おめでとう！』のメッセージが届いて、驚きとうれしい気持ちでいっぱいになりました！今でもその余韻が残っている状態ですが、ついに表紙カットとタイトル『環の光』が解禁。皆様にどんな反応をしていただけるか、ドキドキしています！表紙はきっと皆様の目に止まるようなカットだと思っているので、たくさんの方に気に入っていただけたらうれしいです！」とコメントしている。
蒔埜は、2004年2月12日生まれ。高知県出身。身長165センチ。趣味はカメラ、絵を描く、体を動かす、ピアノ、豆苗栽培 特技：スポーツ全般。高校時代には春高バレーに出場。2023年、「ミスオリエンタル日本大会」に出場し特別賞を含む計8賞を受賞。2024年7月に芸能界デビュー。TikTok の「バレー部あるある」動画で話題となる。短編映画『宍の涙』に主演・正木梨花役で出演。TVCM『兼松エンジニアリング』に出演中。