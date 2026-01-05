ブルージェイズ担当記者の反応は？ 岡本和真の獲得は「日本市場における明らかな勝利」「今オフがA評価なのに異論なし」
岡本の評価は総じて高そうだ(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
現地時間1月3日、巨人からポスティングでメジャー移籍を目指していた岡本和真が、45日間の交渉期限を前にブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億円）で契約合意。米スポーツ専門局『ESPN』のジェフ・パッサン記者が第一報を伝え、この決着には、同球団の担当記者から好意的な反応が相次いでいる。
内訳には500万ドル（約7億8000万円）の契約金が含まれ、オプトアウト（契約破棄条項）が付帯されていない。昨年12月、村上宗隆がホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億円）で契約合意に達していたが、その規模としては、岡本が年数で2倍、総額で2倍近くも上回る形となった。
これを受け、地元放送局『Sportsnet』のベン・ニコルソン＝スミス記者は、X上で岡本を村上と比較。「ムラカミは伸びしろがある一方で、守備面や三振率に疑問符がつく。オカモトはコンタクト能力が魅力的で、パワーを併せ持つ。守備面でも平均以上の一塁手と評価されており、三塁も外野もこなす」と信頼を寄せた。
さらに米メディア『The Athletic』のブルージェイズ担当、ミッチ・バノン記者は、ディラン・シーズ、コディ・ポンセ、タイラー・ロジャースの獲得に触れた上で、「投手陣の補強後、まさにチームが必要としていた打撃補強であり、日本市場における明らかな勝利だ」と興奮を隠せない。
続く投稿では、「先発・救援投手に2億7700万ドル（約434億円）、オカモトに6000万ドルを投じ、過去最高年俸額を大幅に上回った」と記述。「もし引き算なしに追加の大型契約を結べば、ドジャース並みの支出規模だが、彼らがそうする可能性も否定できない」「今オフがA評価なのに異論はないだろう」と分析していた。
