「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「一浪日東駒専ってさすがにまずいですかね…。人生が詰んでないか不安です…」※1

学歴は人生に影響する？

――自分の進路に納得がいっていない学生からの相談です。不安な気持ちが伝わってきますが、びーやまさんはどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：まったく人生詰んでないので安心してください。気にしすぎです。

僕は普段、学歴の重要性を説いていますが、一方で学歴で人生が決まらないとも言っています。もちろん、学歴があることで有利になる場面は多く存在しますが、その後の努力で埋めていけるもので人生はできていますから切り替えていきましょう。

――詳しく教えてください。

びーやま：たとえば、キャリアで考えてみましょう。かつてはいい大学に入って、いい会社に入って、そこで定年まで勤め続けるというのが美徳とされていました。会社に入ってからもエリートコースを歩めるのは一部の大学を出た人だけで、学歴のインパクトは絶大なものでしたよね。まさに学歴が人生を決めていた時代です。

しかし、今の時代は違います。転職が選択肢として当たり前になっており、今いる環境でしっかりと実績を出せば、キャリアアップはめずらしいことではありません。

大事なのは、そのときにどのような「実績」を出すかに価値観が変わっていて、「この大学だから終わり」みたいなことはなくなりました。

もっと言えば、新卒では手の届かないような憧れの会社も、今の会社で実績を出しさえすれば、いいポストで転職できるのが現代です。

