19歳年上の夫とふたりの子どもたちと暮らすイラストレーター・横峰沙弥香さん。最近、小学生の子どもたちの疑問や悩みに答える夫の発言に、数々の名言が散りばめられていることに気づいたそう。昭和～平成の時代に思春期を過ごし、“ダメンズ製造機”と呼ばれることもあったという横峰さんの「悪癖」に対しても、切り口鋭いアドバイスが…！

【漫画】「ありがてェ…」かつてダメンズを生み出していた女性が家族に感謝した瞬間

人の世話を焼き続けてしまい「一生忙しい」自分

どうしてだろう…わたし、一生忙しい（涙）。

明日の自分が楽をするために先回りして明日のタスクまで頑張ってみたり、1か月ぶんの連載をかなり前倒しで進めてみたりと、あれこれ頑張っているのだけど。どういうわけか、過去の私からの“ギフト”を、いつまでたっても受け取ることができないのです。

いぶかしがる私に夫がくれたアドバイス、それは「余裕をつくるために前倒しで頑張ると、なぜかタスクが増えてしまう現象」についてでした。

余裕があるから、普段ならギリギリまでスルーするちょっとしたことまでわざわざやっちゃう。子どもたちが自分でやるべき片づけなんかにも手を出してしまう。だって、私がやったほうが確実でキレイなのはわかっているから。

…これはいけない。“ダメンズ製造機”と呼ばれた若かりし時代を思い出してゾッとします。

わたくし、昭和後期～平成の九州某所で育った長子長女。あのころの私の田舎の教育は…なかなかヤバかった。数十年経った今でも、当時染みついた悪癖はなかなか抜けることがなく、ついうっかり「私が動くべき」をやってしまいがちなのですが、こと子育てにおいてこんなに相性が悪い性質はないですね。うっかり“ダメ人間ブリーダー”になってしまう。

子どもたちよ「スルー力」抜群の夫を受け継いで

いっぽうの夫の頼もしいところは、それこそ独り身が長かったため生活において必要なスキルが軒並み身についており、とはいえスルー力も高く、自分の体力や精神力を削ってまで小さなタスクを頑張らない点。

この「なんでも自分でできる」けれど「追い詰められてイライラしない」感じを子どもたちには受け継いでほしいものです。

ほい、こんなときは夫に投げるに限る。

ちなみに、忙しく走り回る私を見ていながら夫はなぜフォローをしないのかとお思いの方もいらっしゃるかと思いますが…それは、一連のほとんどの出来事は夫が出勤していて自宅にいない時間帯に起こっているからです。

おや、これは…もしかすると、私よりも夫のほうが子どもと過ごすのに向いているかもしれません。わが家の場合は、夫婦の立場を逆にすることで、全員がストレスなく過ごせて教育にもいい家族の形ができるかも。

……本気でアリかもしれない。

PROFILE 横峰沙弥香さん

よこみね・さやか。イラストレーター。長崎県出身、1984年生まれ。2015年、第一子誕生を機に、長男「まめ（愛称）」との日常を絵日記にしてインスタグラムに投稿を開始する。2017年に長女「ゆめこ（愛称）」が誕生。著書に『まめ日記』（かんき出版）、『まめ日和』（光文社）、『ちんちんぼうずのだいぼうけん』（KADOKAWA）、電子書籍『へたのよこずき１・２』（主婦と生活社） などがある。