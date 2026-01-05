BTS・JUNG KOOKとの熱愛説否定の韓国女優、東京に君臨！ふわふわファッションでキュートに【PHOTO】

女優イ・ユビが日本で童顔の美しさを披露した。

【写真】イ・ユビの“インナーウェア姿”

去る1月3日、イ・ユビは自身のSNSに日本旅行中に撮った写真を複数枚投稿した。

公開された写真には、都心を背景にした冬の外出の様子が捉えられ、ファンの視線を釘付けにした。

写真のなかのイ・ユビは、柔らかい毛の素材の白色のイヤーマフを着用した。キメが細かい肌と自然なメイクが調和し、気楽でありながらも洗練された印象を作った。

（写真＝イ・ユビInstagram）

東京とよく似合う白色のアウターでファッションセンスを光らせ、濃い茶色の長い髪を自然に下ろした。1990年生まれであるにも関わらず、まるで20代のような童顔が目を引く。

イ・ユビは、写真とともに「Tokyo」と短い言葉を綴り、東京に滞在していることを知らせた。

なお、イ・ユビは、2021年12月にボーイズグループBTSのJUNG KOOKと熱愛説が浮上したことがある。両者の事務所がすぐに「事実無根」と立場を伝え、否定した。

◇イ・ユビ プロフィール

1990年11月22日生まれ。日本でも大ヒットしたドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』で、主人公のライバルを演じたキョン・ミリの実娘。韓国の名門大学として知られる梨花（イファ）女子大学の声楽科を卒業し、2009年に女優デビューした。2012〜2013年には各テレビ局の演技大賞で、新人賞やニュースター賞などを獲得。ドラマ『ユミの細胞たち』や『7人の脱出』など、多彩な作品を通じて存在感を発揮している。