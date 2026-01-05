最近体調を崩しやすい、疲れやすい、ムリがきかない……このように、体力不足のせいで仕事のパフォーマンスが落ち、悩んでいる人は多いのではないでしょうか。精神科医の和田秀樹先生は、「体力や健康に不安を抱えているのは、40〜50代の管理職世代に限らず、20〜30代の若手世代にも顕著に見られる傾向です」と語ります。そこで今回は、和田先生の著書『体力がない人の仕事の戦略』から抜粋し、体力のない人が仕事と向き合うコツをご紹介します。

体力不足のせいで仕事のパフォーマンスが落ちている人のための本！和田秀樹『体力がない人の仕事の戦略』

体調不安を訴えるビジネスパーソン

あなたは、自分の体力や体調に自信がありますか？

もしかしたら、こんな悩みを抱えていませんか？

・いつも疲れている

・どんなに寝ても体がだるい

・体調を崩しやすい

・不安な気持ちになりやすい

・ムリがきかない

近年、こうした体調不安を訴えるビジネスパーソンが、男女を問わず増えています。

「深刻な持病はないが、日常的に何となく調子が悪い」という人がほとんどで、「大事な日に限って、体調を崩してしまう」という人も少なくありません。

若手世代にも顕著に見られる傾向

体力や健康に不安を抱えているのは、40〜50代の管理職世代に限らず、20〜30代の若手世代にも顕著に見られる傾向です。

サントリー食品インターナショナルが実施した『若者の心と体の健康に関する実態調査』（２０２４年）によると、18〜34歳の「53％」が健康や体調の悩みを抱えており、体力不足や体調不良によって、仕事のパフォーマンスが「30％」程度は低下していると回答しています。

若い世代のビジネスパーソンは、体力や体調に不安を感じているだけでなく、普段から「疲れている」ことも明らかになっています。

日本リカバリー協会が全国10万人を調査した『日本の疲労状況２０２５』によれば、高頻度で疲れを感じている人の割合は、20代が「55.９％」、30代が「54.７％」と過半数に達しています。

管理職世代の疲労状況を見ると、40代が「50.６％」、50代が「43.３％」、60代になると「29.２％」といいますから、若いビジネスパーソンほど、疲労感と闘いながら毎日を過ごしていることになります。

「別の視点を持つ」というアプローチ法

体調不良を理由に会社を休む人に対して、職場の上司や同僚たちは、「責任感がない」とか、「仕事を甘く見ている」と考えがちですが、実際には、真面目に仕事と向き合うタイプの人がほとんどです。

真面目だからこそ、体調不良で欠勤する自分を、「ダメ人間」と考えて、「役立たずだな」と責めてしまう傾向があります。



責任感がないどころか、「人に迷惑をかけられない」という思いが誰よりも強いため、それがプレッシャーとなって、余計に体調を崩しているのです。

体力のないビジネスパーソンが、仕事の効率が上がらないことに悩んで私のクリニックに相談に来た場合には、「認知療法」という治療法を用いて、悩みの解消に努めることになります。

認知療法とは、米国の精神科医アーロン・ベックによって創始された治療法で、思考（認知）の偏りに焦点を当て、それを修正することによって、気分や行動、考え方などの改善を図る心理療法です。

認知療法には、「別の視点を持つ」というアプローチ法があります。

別の視点を持つとは、ネガティブな思考パターンに固執せず、さまざまな角度から物ごとを見ることによって、感情や行動を柔軟に変化させることを指します。

これまでとは違った角度から物ごとを見つめ直すことで、新たな可能性を発見したり、自分では気づかなかった解決策を見出すことが可能になります。

「少しでもラクなやり方を探す」という視点を持つ

体力がないことに悩むビジネスパーソンにとっては、「少しでもラクなやり方を探す」という考え方が、別の視点になると考えています。

これは私の人生観でもあるのですが、仕事であれ、受験勉強であれ、親の介護であっても、すべてのことに１００％のエネルギーを注ぎ込んだのでは、誰であっても途中で息切れをしてしまい、思うような成果が出せなくなります。

限りある自分のエネルギーを適正配分して、継続的に成果を出し続けるためには、「少しでもラクなやり方を探す」ことが、効率的で合理的な「戦略」となるのです。

自分にムリをして、すべてのことを一人で抱え込んでしまうと、自分で気づかないうちに体力が消耗して、疲れ果ててしまいます。

人に言われたことを、言われた通りにやっていたり、体力がある人のマネをしていたのでは、それに耐え切れずに体調を崩すことになります。

これまでと同じことを繰り返していたのでは、いつまで経っても、体力がないことに悩み続けるだけです。

負の連鎖を断ち切るためには、仕事との向き合い方を「別の視点」から見つめ直して、「少しでもラクなやり方を探す」必要があるのです。

