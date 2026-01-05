田村淳、こだわりキャンピングカーに反響

元お笑いコンビ「ロンドンブーツ1号2号」の田村淳さんといえば、自身のYouTubeチャンネルで大型のキャンピングカーやソロキャンプ用のクルマなど、愛車を多数紹介しています。

そんな田村さんが自身のチャンネルで披露したとあるキャンピングカーが話題となり、そのモデルに注目が集まりました。田村さんはどのような一台を選んだのでしょうか。

これまで6台のキャンピングカーを乗り継いできたという田村淳さん。2025年3月に公開された納車動画では、新しい1台の到着を前に「ワクワクしています」と語り、嬉しそうな表情を見せていました。

田村さんが購入したのは「FIAT DUCATO ZEGNIA（フィアット デュカト ゼニア）」。展示場で一目惚れしたというモデルです。

デュカトはイタリアの商用車ブランド「フィアット プロフェッショナル」を代表する商用バンで、欧州の商用車市場では7割のシェアを獲得。2020年・2021年には欧州の商用車ベストセラーモデルにも選ばれた人気車種です。

日本では2022年に導入が発表され、同年12月から正規販売が始まりました。

そのデュカトをベースに、国内大手キャンピングカーメーカー・ナッツRVの技術を詰め込んだデュカト ゼニアは、全長5995mm×全幅2050mm×全高2525mmの大型ボディに、2.2リッターディーゼルターボ（180馬力／450Nm）＋9速ATを組み合わせたFFモデルです。

外観はキャンピングカーでは珍しいシックなブラック。大柄なボディと相まって迫力のある雰囲気をまとっています。

車内に入ると、広々としたダイニングスペースが登場。すぐ横には外側・内側どちらからも開けられる両開き冷蔵庫を備え、上部にはリモコン操作が可能な換気扇も配置されています。

さらに家庭用エアコン、アーム付きテレビ、着替えにも使えるマルチルーム、ガラス蓋付きシンク、電子レンジなど、快適装備が充実。

続いて紹介されたベッドスペースは、身長190cmほどの男性でも余裕で寝られる広さに加え、天井には電動昇降ベッドを搭載しています。

実際に横になった田村さんは「全然揺れない」「とてもいい」と満足げな様子を見せていました。

価格について動画内での言及はありませんが、公式サイトでは車両本体価格（消費税込み）が1375万円から。電動昇降ベッドが標準装備される最上級仕様「LFタイプ」（1450万5000円）にはツインダイネットやマルチルームも備わることから、田村さんの車両もこの仕様をベースにしているとみられます。

視聴者からは「成功者の証ですね」「夢がある」「ご納車おめでとうございます」といった声が寄せられ、多くの反響を集めていました。

※ ※ ※

田村さんはデュカト ゼニアのほかにも、テスラ「モデルX」や、トヨタ「ハイエース」をベースにカスタムしたキャンピングカーなど、2025年には自身のSNSやYouTubeで多彩な車両を披露してきました。

今後もどのようなカーライフ、キャンピングカーライフを見せてくれるのか、ますます注目が集まりそうです。