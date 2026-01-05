穂川果音、白ドレス姿で抜群スタイルを披露　※「穂川果音」インスタグラム

写真拡大

　気象予報士の穂川果音が3日までにインスタグラムを更新。タイトな白ドレス姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。

【写真】穂川果音、タイトドレスで際立つ美スタイル（ほか3枚）

　穂川が投稿したのは自身のソロショット。写真には、ノースリーブの白ドレス姿で佇む彼女の姿が収められている。抜群のスタイルがあらわになったタイトなドレス姿に、ファンからは「めっちゃ綺麗」「素敵です」「美しすぎる」などの声が集まっている。

■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。

引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）