170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、透明感あふれる白ドレス姿で魅了「めっちゃ綺麗」「素敵です」
気象予報士の穂川果音が3日までにインスタグラムを更新。タイトな白ドレス姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】穂川果音、タイトドレスで際立つ美スタイル（ほか3枚）
穂川が投稿したのは自身のソロショット。写真には、ノースリーブの白ドレス姿で佇む彼女の姿が収められている。抜群のスタイルがあらわになったタイトなドレス姿に、ファンからは「めっちゃ綺麗」「素敵です」「美しすぎる」などの声が集まっている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）
