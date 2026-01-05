朝6時からドン！ドン！ 子どもに【ボールの壁当て練習】をさせるママ友。苦情には「仕方ないじゃん」

親しくしていた人が思ったよりも価値観の異なる人だった……と後で気づくパターンってありますよね。今回は筆者が体験した、ママ友の予期せぬトラブルを紹介します。

スポーツ少年の朝は早い

私の息子は、地域のサッカー少年団に所属しています。試合の日ともなると、試合会場までの移動時間を考慮して、子どもたちは朝早くから活動しはじめます。先日の日曜日は、大切な公式試合でした。勝つために練習をしてきた子どもたちは、やる気満々で挑みました。

朝練はアリか

当日試合会場でとあるママ友と話をしていたのですが、そのママ友の息子さんは、この日朝5時半に起きて、6時前から自宅の壁でボールを蹴る練習をしていたらしいのです。この日だけでなく、今までも試合の日は早朝から壁当て練習をしていたんだとか。自宅は比較的戸建てが密集している地域にあり、旦那さんは単身赴任中で不在だそう……。ボールが壁に当たる際、ドンッドンッと少なからず音がするはずです。

やんわり違和感を指摘するも

私は時間が時間だったので、ママ友に「近所の人から文句言われないの？」と思わず聞いてしまいました。すると、やはり何度か注意されたことがあるらしいのです。「そりゃ文句言われるだろうな」と心の中で思った私。「まあ、そうだよね～。朝6時はちょっと早すぎるかもね～」と答えると、ママ友からはまさかの返事が返って来たのです。