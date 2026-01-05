第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が3日まで開催された。オープン参加の関東学生連合でアンカーを務めた佐野颯人（武蔵野学院大3年）が、フィニッシュ時に決めたポーズが話題に。同姓同名の“本家”まで反応した。

参考記録ながら、区間4位相当の1時間8分33秒と力走した佐野。ゴールテープを切る際、右手の親指を立てて顎のあたりに当てるポーズを披露した。5人組ダンスボーカルユニット「M!LK（ミルク）」のヒット曲「イイじゃん」の振り付けのようだ。

これに“本家”がXで反応した。「M!LK」のメンバー・佐野勇斗が「箱根駅伝 皆さん熱い走りを見せてくださってありがとうございます 佐野颯人さん、イイじゃんやってくれた…？」と投稿。1000万表示を超える大反響となった。

ほんの一瞬のポーズだったが、X上でも「本人登場で草」「イイじゃんしてくれてたよね？！ 見間違いじゃなかった」「佐野くんに届くかな、って思ったらすでにご本人から言ってた」「何かパフォーマンスしてると思いましたが、まさかイイじゃん！ でしたとは」「あれは完全に『イイじゃん』発動してましたよね？？？」「やっぱり気づきましたか（笑）」「今年一笑ったのこれ」などとコメントが相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）