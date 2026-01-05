拝島駅にやってくるのは、2回目だ。以前訪れたのはだいぶ昔……と思ったら、2021年に来ていた。意外とつい最近、4年半前のことだった。だからそれほど町の様子も変わっていないだろう。

それでも時を置いて再訪すれば、また違った何かが見えてくるやもしれぬ。虚心坦懐、まっさらな気持ちでやってきたのである。



JR3路線＆西武線が交わる“ナゾの駅”「拝島」には何がある？ 撮影＝鼠入昌史

計4路線が交わる“ナゾのターミナル駅”

……と、いきなり言い訳がましいが、とにかく拝島駅だ。拝島駅は東京の西部、昭島市にある。といっても、駅構内に市境があって福生市にも跨がっている。だから正確を期すならば、昭島市と福生市に跨がる駅、ということになる。

拝島駅に乗り入れているのはJRが青梅線・五日市線・八高線の3路線。加えて西武拝島線の終着駅でもある。つまり、JR3路線と西武線、あわせて4路線が乗り入れているターミナルなのだ。

東京都内といってもそこは多摩地域。4路線が交わるというのはなかなかのものだ。乗り入れる路線が地図に太字で描かれるような主要路線ではないのが玉にキズ。それでも多摩地域では立川や八王子といった主要ターミナルに伍するほどの要衝の駅といっていい。

新宿からは約50分

この駅の知名度を一気に高めたのは、JRではなく西武線だ。2018年に運行を開始した、西武新宿線の座席指定列車「拝島ライナー」。小平駅からは拝島線に入って、西武新宿〜拝島間を結んでいる。2023年に増発もしているから、それなりにお客はいるのだろう。

拝島駅までは、この拝島ライナーに加えてJR青梅線にも中央線からの直通列車が走っている。どちらも新宿からの所要時間は約50分。東京都心からの直通ルートが2つもあるというわけだ。

1時間足らずの所要時間も踏まえれば、充分すぎるほどの通勤圏内である。

駅構内に降り立つと…

そうした背景を踏まえてのものなのか。3路線の乗り換え駅でもあるJR線拝島駅構内には商業施設がいくつも並んでいる。

ソバ屋に吉野家、リトルマーメイド、そしてミスド。改札を出たのは2021年以来の2度目でも、乗り換えの合間に吉野家で昼メシを食べたことならあるような。だからどうしたという話ですが、それだけの要衝の駅ということだ。JRと西武の改札をつなぎ、東西の自由通路も兼ねる駅舎はたいそう立派なものである。

まるで地方の新幹線駅？

自由通路を通って西側に出る。広大な駅前広場を持っているターミナル然とした設えだ。

バスロータリーからは各方面への路線バスが出てゆき、傍らには交番も。広く真新しい駅前広場、まるで地方の新幹線駅かと思うくらいだ。

ただ、あくまでも拝島駅はベッドタウンの駅なのだ。訪れたのは平日の昼間、それほど賑わっているわけでもないから、広大な駅前広場と立派な駅舎とのギャップにいくらか寂しさを感じてしまう。朝や夕には通勤通学客やその送迎の人たちで溢れるのだろうか。

昭和の面影を感じる商店街

そんな駅前広場の北と南は商店街になっている。どちらにも金融機関から学習塾にラーメン屋、居酒屋などが建ち並ぶ。言葉を選ばなければ、ありふれた何の変哲もない郊外の駅前風景だ。

もともと駅の西側は、2016年に現在の駅前広場が完成するまで駅舎を出るとすぐに商店街だった。小さな商店がひしめくような、典型的な住宅地の駅前だ。

それが広大な駅前広場の整備によって姿を大きく変えた。南北の商店街が、以前の拝島駅前の姿をいまに留めているというわけだ。

北側の商店街の脇には、スナックなどが軒を連ねる路地がある。歓楽街というほどの規模でも質でもないが、駅前はそこそこの商業ゾーン。昭和の面影がほんのり感じられるのも、駅前広場整備以前からの雰囲気の残り香なのだろう。

駅前広場から西に歩く

駅前広場のさらに西には、江戸街道という大きな通りが通っている。

すぐ北では国道16号と交差し、西に向かって睦橋通りという大通り。これが拝島のメインストリートなのか。通りの名の通り、西の先では多摩川を睦橋で渡っている。

駅前の商業ゾーンを除けば、大通り沿いにロードサイド系の店がいくつかある以外は、この町はまったくの住宅地だ。

駅前のスナックには地元の人が会社帰りに通うのか。ランチ営業の看板を掲げている店もあったし、そこはかとなく地方都市の駅前の香りも入り混じる。

いずれにしても拝島駅は、他の多摩地域の駅と同じように首都・東京のベッドタウンの駅なのである。

側溝と見間違いそうな“ナゾの川”

そんな住宅地の中を西に向かって歩いて路地の中に入ってゆくと、町の中に立派なお社が突如現れた。熊川神社というらしい。

近くには実に歴史のありそうな酒蔵もある。細い路地がクネクネとカーブしながら住宅地の中を抜け、その脇には側溝と見間違いそうな小さな川が流れている。

近くにあった説明書きを読んでみると、熊川分水というらしい。

江戸時代、水に恵まれずに困っていたこの地域の人々は、玉川上水から分水路を引き入れて水利を得ようと試みた。工事は簡単には終わらず、足かけ100年。

明治になってようやく完成すると、以後は農業用水から工業用水まで幅広く使われたのだとか。この地域では、農業の他に酒造や製糸業が盛んになったという。

駅名「拝島」に隠された歴史

1894年、青梅鉄道の駅として拝島駅が開業したころの地図を見ると、この熊川神社周辺や南側の拝島村一帯くらいしか集落はなかった。駅周辺はむしろほとんどが田園地帯、桑畑だった。

拝島の町は、もとを辿れば八王子と日光を結ぶ日光脇往還の宿場にはじまる。八王子には幕府直轄の八王子千人同心が拠点を置いており、彼らが日光の警護に向かう際に使った道が日光脇往還だ。拝島には拝島宿という宿場が置かれていた。拝島駅からは南に約1.5km離れた場所がそこ。

だから拝島駅は実は拝島にはない、という話になってしまうのだが、それはそれ。いちばん近い“町”の名を駅名に頂いたのだろう。

駅の北から東にかけては、熊川分水の取水元・玉川上水が流れている。玉川上水は羽村付近で多摩川から取水し、武蔵野台地を東に流れて四谷まで。江戸時代前期に整備された、江戸の町を支えた上水道だ。現在でも拝島を含む上流域では現役の上水道として使われているらしい。

玉川上水を追いかけて駅の東側へ

ただ、そんな玉川上水もパッと見るだけではよくある小河川に過ぎない。駅の西側とはうって変わって小さな広場とコンビニがあるだけの東側に出ると、すぐ近くを玉川上水が流れている。その周囲はもちろん住宅地だ。大きな団地のような一角もある。

東側は西側よりもだいぶ遅れて開発されたエリアだ。それにしてはどことなくうらぶれた感を抱くのは、駅前広場の規模のせいなのか。駅の近くに商業ゾーンがないからなのか。

玉川上水を渡って、住宅地の中を少し北に歩くと、五日市街道という大通りに出た。東京都心と五日市、奥多摩方面を結ぶ古くからの街道だ。江戸時代には山から薪や炭を運んでいた。つまり江戸の町のエネルギー輸送路だったというわけだ。

なにやら昭和レトロなボウリング場が…

いまでは薪炭を運ぶことはさすがにないが、交通量の多い主要道路のひとつとして大賑わい。片側1車線道路という事情もあろうが、のろのろと進むクルマが長い列を作っていた。

そんな五日市街道の道沿いに、新東京ダイヤモンドボウルという古いボウリング場があった。

ボウリング場だけでなく古着屋なども入っていて、昭和レトロというか古びたというか、なんとも言えない味わいを醸している。

いくらかアメリカンな、バンカラな空気感を抱えているから、郊外の住宅地に過ぎない拝島の町では異彩を放つ存在だ。

1971年オープンというボウリング場の脇には、拝島駅構内から分岐して米軍横田基地に繋がる引き込み線が通っている。鶴見の貯油施設から横田基地まで飛行機の燃料を運ぶ貨物列車、通称“米タン”がいまでも走る現役の貨物路線だ。横田基地はボウリング場のすぐ北側から広がっている。

そう、拝島駅は横田基地の最寄り駅のひとつでもあるのだ。

今も昔も“基地のまち”

横田基地といえば、福生市内の国道16号がベースサイドストリートなどと名付けられて、日本に居ながらにしてアメリカンなムードが感じられる……などといわれる。拝島駅よりも牛浜駅などのほうがそちらに近く、横田基地の最寄り駅としての知名度は高い。

それでも拝島にも米軍基地の関係者が足を運ぶことがままあるようだ。五日市街道沿いのバンカラなボウリング場にも、アメリカ人がやってくることがあるのだろうか。まあそこは米軍のこと、基地の中にボウリング場や映画館のひとつやふたつ、あるに違いないけれど。

いずれにしても、アメリカンな雰囲気は薄くとも、拝島もまた“基地の町”なのだ。そう思いながら玉川上水沿いを歩いていると、上からバラバラとプロペラの轟音が聞こえてきた。

見上げればオスプレイ。そういえば4年前に来たときも、拝島の上空をオスプレイが盛んに飛んでいた――。

撮影＝鼠入昌史

