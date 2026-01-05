〈新宿から約50分…JR3路線＆西武線が交わる“ナゾの駅”「拝島」には何がある？〉から続く

拝島駅の西側に広がる駅前広場。その先には、江戸街道という交通量の多い大通りが走っている。2016年に完成した新しいメインストリートだ。

【画像】住宅街に埋もれたホーム跡、実は“今でも現役”な区画も…“ナゾの廃線”「五日市鉄道」の痕跡を一気に見る（全42枚）

この道を駅前から少し南に歩くと、松原町4丁目の交差点。この交差点のすぐ脇から、何やらちょっと変わった雰囲気の道が南に向かって伸びている。

住宅街に突如現れる“ナゾの脇道”

道幅は軽自動車なら楽々すれ違えるほどに広いのだが、入口にはクルマが入れないようにポールが立てられている。道の両端はバイクや自転車の駐輪場になっているようだ。

入口には明治大学付属八王子中学校・高等学校のスクールバス乗降場の看板が掲げられている。駅前広場の混雑を緩和すべく、駅から少し離れた場所にスクールバスを停めるのだろう。



拝島の住宅街に突如現れる“ナゾの脇道” 撮影＝鼠入昌史

このナゾの道、すぐに途切れずにずっと続いているようだ。江戸街道からの入口の少し先でゆったりと左へ、続けて右へカーブする。いったいこの道は何なのか。

ナゾの廃線「五日市鉄道」

入口の標識に答えはあった。「五鉄通り」というらしい。

五鉄とは、五日市鉄道という名の私鉄のことだ。そして五鉄通りは、五日市鉄道の廃線跡なのである。

廃線跡を辿る前に、五日市鉄道とは何なのかを紐解いておこう。

立川〜拝島間を結んだ“幻の鉄道”

五日市鉄道は、現在のJR五日市線を建設した大正〜昭和初期の私鉄である。1925年に拝島〜武蔵五日市〜武蔵岩井間を開業させている。

現在の五日市線というと、秋川渓谷などに向かう行楽路線のイメージが強い。が、開業当時はそういうことはなく、むしろ産業鉄道の色が濃かった。浅野財閥傘下で武蔵岩井駅近くの勝峰山の石灰石を川崎の浅野セメントの工場まで運ぶ。そのために建設されたのが五日市鉄道だったのだ。

開業直後は拝島駅からすでに開業していた青梅鉄道（現在のJR青梅線）に乗り入れ、立川からは中央線、山手線などを経て川崎へ。しかし、他社線をいくつも経由していてはお金も時間も余分にかかる。

そこで1930年に五日市鉄道は立川〜拝島間を青梅鉄道とは別ルートで建設。さらに同じ浅野系列の南武鉄道（現在のJR南武線）が立川まで開通すると、五日市鉄道〜南武鉄道ルートで直接臨海部の工場へと石灰石を運べるようになった。1931年には多摩川河川敷までの支線を建設し、砂利輸送にも乗り出している。

西東京を“行楽地”に変えた路線

そして同時に、五日市鉄道の開業によって利便性が増した沿線の観光開発も進展。昭和初期には東京近郊の行楽地としての側面を持つようになったという。

ただこれはあくまでも結果に過ぎず、五日市鉄道のいちばんの役割は石灰石輸送だ。セメントの原材料を工場まで運ぶ。まったくの産業鉄道にほかならなかった。

現在では同じJR、ときにニコイチのように扱われる五日市線と青梅線。しかし、これらはそれぞれまったく別の私鉄からはじまったのだ。1931年に当初から国鉄路線として開通した八高線を含めれば、拝島駅には3社の路線が呉越同舟、乗り入れていたのである。

そんなわけで、五鉄通りである。

廃線跡には何があるのか？

拝島駅近くから南に延びる五鉄通りは、五日市鉄道の立川〜拝島間の廃線跡なのだ。この廃線跡を、拝島側から辿ってみることにしよう。

江戸街道から脇に入った五鉄通りは、左へ右へ大きくカーブしながら南へ進んでゆく。この緩やかなカーブはいかにも鉄道、廃線跡といったところだ。

クルマの入れない区間はすぐに終わり、一般道に入る。右手には拝島第三小学校。五鉄通りは子どもたちの通学路にもなっているようだ。

小学校の脇を抜けてもさらに南へ続く五鉄通り。周囲は住宅密集地だ。

よく見ると幅広な歩道部分

五日市鉄道が開通した当時は農村地帯。それが100年近く経つとすっかり住宅地に変わっているのだから、時の流れやいかばかり。

そうして五鉄通りは左にカーブして、国道16号に合流する。合流するから五鉄通りの名も消えるし、廃線跡の痕跡も有耶無耶に……。

と思いきや、国道16号の北側の歩道部分は妙に広い。きっと、ここが廃線跡に違いない。

国道16号は五日市鉄道が廃止されてだいぶたってから開通している。五日市鉄道の廃線跡に沿うように整備されたのだろうか。

この国道16号のあたりに、南拝島という駅があった。もちろんその痕跡も消えているし、どこにあったのかもわからない。ただ、南拝島駅の役割は分かっている。旧日光脇往還、拝島宿の町並の最寄り駅だ。

拝島駅の由来となった場所

国道16号から少し南に入ったところに、かつての拝島宿があった。いまはバス通りになっている2車線道路が、日光脇往還だ。

どことなくその時代の面影があるような、ないような。少なくとも“拝島”の原点がこの場所だったことは間違いない。南拝島駅こそが、拝島の玄関口だったのだ。

駅跡にモニュメントを発見

国道に戻って東に進む。国道16号は途中で右に折れて多摩川を渡るが、五日市鉄道はまだまだまっすぐに。

新奥多摩街道という都道に変わっても国道と同じくらいに交通量は多い。そして程なく、五日市鉄道は大通りから外れて脇に逸れてゆく。

その場所には鉄道のレールと車止めがオブジェの如く置かれている。五日市鉄道のモニュメントなのだろう。

この場所には武蔵田中駅という駅があり、また多摩川河川敷に向かう支線も分かれていた。支線側も新奥多摩街道を挟んで道路になって残っているから、痕跡はわかりやすい。

次の駅跡にもオブジェが

ここからは再び「五鉄通り」の名が復活し、住宅地の中を抜けてゆく。

この先には大神駅があった。その場所にも小さなホームやレール、駅名標といったオブジェがあって、駅の跡であることがすぐにわかるようになっている。

レールの上には鉄道車両の台車まで。といっても、大神駅が現役だった時代のものではなさそうだ。

八高線の真下をくぐりながら進む

大神駅のすぐ先で、五日市鉄道の真上を八高線がオーバーパスしていた。五日市鉄道よりも八高線の方が遅れて開業したから、上を跨がざるを得なかったのだ。

その当時の鉄橋も長く残されていたというが、いまでは五日市鉄道の廃線跡がアンダーパスする形にリニューアルされている。

八高線と交差してからも、五日市鉄道の廃線跡“五鉄通り”は昭島市内の住宅地の中を進む。宮沢という駅は跡形もない。

このあたりから少しずつ北東に進路を変え、JR青梅線へと近づいてゆく。そうなれば、ますます周囲は市街地だ。

廃線跡を歩いていることを実感できるのは、“五鉄通り”という通りの名くらいしか残っていない。

もはや駅跡はわからない

その五鉄通りも、ところどころで途切れるようになってくる。南中神駅の跡は住宅地の中に完全に埋没していて探すことも能わない。

武蔵福島駅は昭和公園の中あたりだろうか。郷地駅のあった場所は、いまでは産業サポートスクエアの交差点付近。

人通りもクルマ通りも多い交差点だが、ここに駅があったなど行き交う人の誰もが思っていないに違いない。

五日市鉄道時代には農事試験場といった東京都の農林総合研究センターの脇を抜け、さらに東へ進む。ここまでくると、五鉄通りという名すらも消え、立川南通りになっている。

青梅線の西立川駅は歩いて10分もかからない。もはやここはすっかり立川の市街地の真ん中である。

“今でも現役”な区画がある

そしてほどなく、立川南通りの北側に青梅線の短絡線が見えてくる。中央線から青梅線への直通列車などが走る立川〜西立川の線路だ。

この短絡線の立川寄り半分ほどは、実は五日市鉄道が建設した立川〜拝島間のルートの一部だったという。

つまり、五日市鉄道が廃止されたのちにもその一部を短絡線に転用し、青梅線直通列車の運行の便を確保したというわけだ。この短絡線上にも武蔵上ノ原という駅があったらしい。

せっかく現役の線路があるのだからもう少し痕跡がわかりやすく残っていてもいいように思うけれど、これもまたすっかりと町の中。いや、短絡線という形で五日市鉄道の廃線跡が活用されているだけでも、まだいい方なのかもしれない。

そしてそのまま短絡線が立川の駅の中へと消えて、五日市鉄道廃線跡の旅はおしまいである。

ナゾの路線を飲み込んだ戦禍

五日市鉄道の立川〜拝島間が廃止されたのは、1944年のことだ。それに先立つ1940年には五日市鉄道と南武鉄道が合併し、1944年に青梅鉄道ともども国有化されている。

時は戦争の真っ只中。軍事的に有用な産業路線は軒並み国有化されていた。そのひとつが、石灰石と砂利を運んでいた五日市鉄道だったのだ。

そして、青梅鉄道と並行していた立川〜拝島間は廃止を余儀なくされる。いわゆる不要不急線というやつで、軍事上重要度の低い路線の運行をやめてレールを剥がし、金属供出に。並行路線のある五日市鉄道立川〜拝島間が存続する理由はほとんど存在しなかった。せいぜい、“拝島”の原点たる旧宿場の近くから駅が消えたことくらいだろうか。

正確にはこの時点では廃止ではなく“休止”だった。しかし戦後も復活することはなく、いつしか拡大していった大都市・東京の中に飲み込まれていった。廃線跡はしばらくそのまま放置されていたという。しかし、都市化が進む中で古びた廃線跡が保存されることなどなかったのである。

それでも、廃線跡のほとんどが道路として残り、“五鉄通り”と名付けられているあたりは先人への敬意というべきか。

首都の郊外、多摩地域。そこに石灰石輸送という形で日本の産業振興に力を注いだ小さな私鉄があった。

戦争に翻弄されて町中に消えた、五日市鉄道の廃線跡である。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）